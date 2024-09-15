https://ria.ru/20240915/samolet-1972775853.html

Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах

Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах - РИА Новости, 15.09.2024

Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах

Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T06:30

2024-09-15T06:30

2024-09-15T06:30

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилота, сообщает газета "Филелефтерос". "Самолет (авиакомпании – ред.) Air Horizont… был вынужден экстренно приземлиться… после того, как пилот заметил трещину на лобовом стекле", - пишет газета. Отмечается, что на борту находились 177 пассажиров, которые позднее вылетели в Братиславу другим рейсом.

https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html

афины

братислава

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в мире, афины, братислава, ларнака (район)