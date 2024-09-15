Рейтинг@Mail.ru
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/samolet-1972775853.html
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах - РИА Новости, 15.09.2024
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах
Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T06:30
2024-09-15T06:30
в мире
афины
братислава
ларнака (район)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132426/03/1324260346_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_6bb790ab1ba037be9a7fe0b18255cced.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилота, сообщает газета "Филелефтерос". "Самолет (авиакомпании – ред.) Air Horizont… был вынужден экстренно приземлиться… после того, как пилот заметил трещину на лобовом стекле", - пишет газета. Отмечается, что на борту находились 177 пассажиров, которые позднее вылетели в Братиславу другим рейсом.
https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html
афины
братислава
ларнака (район)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132426/03/1324260346_124:0:1877:1315_1920x0_80_0_0_ae26220d05a6ff339742a1642614ac1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афины, братислава, ларнака (район)
В мире, Афины, Братислава, Ларнака (район)
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах

Самолет рейса Ларнака-Братислава экстренно сел в Афинах

© Fotolia / hxdylПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Fotolia / hxdyl
Пассажиры в салоне самолета . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилота, сообщает газета "Филелефтерос".
«
"Самолет (авиакомпании – ред.) Air Horizont… был вынужден экстренно приземлиться… после того, как пилот заметил трещину на лобовом стекле", - пишет газета.
Отмечается, что на борту находились 177 пассажиров, которые позднее вылетели в Братиславу другим рейсом.
Место крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
14 сентября, 10:04
 
В миреАфиныБратиславаЛарнака (район)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала