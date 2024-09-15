https://ria.ru/20240915/samolet-1972775853.html
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах - РИА Новости, 15.09.2024
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах
Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T06:30
2024-09-15T06:30
2024-09-15T06:30
в мире
афины
братислава
ларнака (район)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132426/03/1324260346_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_6bb790ab1ba037be9a7fe0b18255cced.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилота, сообщает газета "Филелефтерос". "Самолет (авиакомпании – ред.) Air Horizont… был вынужден экстренно приземлиться… после того, как пилот заметил трещину на лобовом стекле", - пишет газета. Отмечается, что на борту находились 177 пассажиров, которые позднее вылетели в Братиславу другим рейсом.
https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html
афины
братислава
ларнака (район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132426/03/1324260346_124:0:1877:1315_1920x0_80_0_0_ae26220d05a6ff339742a1642614ac1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, братислава, ларнака (район)
В мире, Афины, Братислава, Ларнака (район)
Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку в Афинах
Самолет рейса Ларнака-Братислава экстренно сел в Афинах