https://ria.ru/20240915/salvador-1972786050.html
У берегов Сальвадора произошло землетрясение
У берегов Сальвадора произошло землетрясение - РИА Новости, 15.09.2024
У берегов Сальвадора произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора, сообщает министерство окружающей среды. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:33
2024-09-15T09:33
2024-09-15T09:33
в мире
сальвадор
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора, сообщает министерство окружающей среды. Подземные толчки были зафиксированы в субботу в 22.58 по местному времени (в воскресенье 7.58 по мск) в 114 километрах к юго-западу от города Санта-Ана. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров. О возможных разрушениях и пострадавших информации не поступало.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сальвадор
У берегов Сальвадора произошло землетрясение
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора, сообщает министерство окружающей среды.
Подземные толчки были зафиксированы в субботу в 22.58 по местному времени (в воскресенье 7.58 по мск) в 114 километрах к юго-западу от города Санта-Ана. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров.
О возможных разрушениях и пострадавших информации не поступало.