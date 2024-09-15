https://ria.ru/20240915/salvador-1972786050.html

У берегов Сальвадора произошло землетрясение

У берегов Сальвадора произошло землетрясение - РИА Новости, 15.09.2024

У берегов Сальвадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора, сообщает министерство окружающей среды. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T09:33

2024-09-15T09:33

2024-09-15T09:33

в мире

сальвадор

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора, сообщает министерство окружающей среды. Подземные толчки были зафиксированы в субботу в 22.58 по местному времени (в воскресенье 7.58 по мск) в 114 километрах к юго-западу от города Санта-Ана. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров. О возможных разрушениях и пострадавших информации не поступало.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

сальвадор

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сальвадор