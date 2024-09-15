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В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу - РИА Новости, 15.09.2024
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17:13 15.09.2024 (обновлено: 18:19 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/rossiya-1972830928.html
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу - РИА Новости, 15.09.2024
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу
Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:13
2024-09-15T18:19
происшествия
авто
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале."Женщина рассказала, что ехала на такси в вечернее время, в какой-то момент водитель транспортного средства потерял сознание и стал въезжать в дорожные леерные ограждения. Привести мужчину в сознание ей не удалось, испугавшись за свою жизнь, пассажирка приняла решение покинуть движущийся автомобиль и выпрыгнула из него", — говорится в публикации.В результате инцидента женщина получила закрытый вывих плеча.Начато расследование.
https://ria.ru/20240823/taksi-1968139858.html
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Пассажирка выпрыгнула из такси на полном ходу. Видео регистратора
Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу

В Приморье женщина выпрыгнула из едущего такси из-за упавшего в обморок водителя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале.
"Женщина рассказала, что ехала на такси в вечернее время, в какой-то момент водитель транспортного средства потерял сознание и стал въезжать в дорожные леерные ограждения. Привести мужчину в сознание ей не удалось, испугавшись за свою жизнь, пассажирка приняла решение покинуть движущийся автомобиль и выпрыгнула из него", — говорится в публикации.
В результате инцидента женщина получила закрытый вывих плеча.
Начато расследование.
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На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси
23 августа, 18:51
 
ПроисшествияАвто
 
 
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