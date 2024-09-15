https://ria.ru/20240915/rossiya-1972830928.html

В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу

В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу - РИА Новости, 15.09.2024

В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу

Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:13

2024-09-15T17:13

2024-09-15T18:19

происшествия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972837636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8145138ad553f9c409c9a557ae49607.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале."Женщина рассказала, что ехала на такси в вечернее время, в какой-то момент водитель транспортного средства потерял сознание и стал въезжать в дорожные леерные ограждения. Привести мужчину в сознание ей не удалось, испугавшись за свою жизнь, пассажирка приняла решение покинуть движущийся автомобиль и выпрыгнула из него", — говорится в публикации.В результате инцидента женщина получила закрытый вывих плеча.Начато расследование.

https://ria.ru/20240823/taksi-1968139858.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажирка выпрыгнула из такси на полном ходу. Видео регистратора Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале. 2024-09-15T17:13 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто