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В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу - РИА Новости, 15.09.2024
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу
Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:13
2024-09-15T17:13
2024-09-15T18:19
происшествия
авто
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале."Женщина рассказала, что ехала на такси в вечернее время, в какой-то момент водитель транспортного средства потерял сознание и стал въезжать в дорожные леерные ограждения. Привести мужчину в сознание ей не удалось, испугавшись за свою жизнь, пассажирка приняла решение покинуть движущийся автомобиль и выпрыгнула из него", — говорится в публикации.В результате инцидента женщина получила закрытый вывих плеча.Начато расследование.
https://ria.ru/20240823/taksi-1968139858.html
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Пассажирка выпрыгнула из такси на полном ходу. Видео регистратора
Жительница города Артем в Приморье выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя, сообщает полиция Приморья в своем Тelegram-канале.
2024-09-15T17:13
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PT0M19S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу
В Приморье женщина выпрыгнула из едущего такси из-за упавшего в обморок водителя