https://ria.ru/20240915/rekonstruktsiya-1972810903.html
Реконструкция газопроводов в столичных Хамовниках выполнена на 60 процентов
Реконструкция газопроводов в столичных Хамовниках выполнена на 60 процентов - РИА Новости, 15.09.2024
Реконструкция газопроводов в столичных Хамовниках выполнена на 60 процентов
Реконструкция газопроводов в столичных Хамовниках выполнена на 60 процентов, специалисты заменили более 1170 метров старых труб, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:20
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Реконструкция газопроводов в столичных Хамовниках выполнена на 60 процентов, специалисты заменили более 1170 метров старых труб, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления в Хамовниках выполнена на 60 процентов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках масштабной модернизации заменили более 1170 метров старых стальных труб, отслуживших свой срок, на полиэтиленовые. Они отличаются долговечностью и устойчивы к коррозии. Это позволит обеспечить жителей надежным и безопасным газоснабжением на долгие годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты используют технологию, которая позволяет сохранить исторический облик района и сократить сроки проведения работ.
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Реконструкция газопроводов в столичных Хамовниках выполнена на 60 процентов, специалисты заменили более 1170 метров старых труб, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления в Хамовниках выполнена на 60 процентов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках масштабной модернизации заменили более 1170 метров старых стальных труб, отслуживших свой срок, на полиэтиленовые. Они отличаются долговечностью и устойчивы к коррозии. Это позволит обеспечить жителей надежным и безопасным газоснабжением на долгие годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты используют технологию, которая позволяет сохранить исторический облик района и сократить сроки проведения работ.