https://ria.ru/20240915/pvo-1972783486.html
ПВО сбила над Рязанской областью украинский беспилотник
ПВО сбила над Рязанской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 15.09.2024
ПВО сбила над Рязанской областью украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 07.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T08:45
2024-09-15T08:45
2024-09-15T08:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рязанская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 07.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого сентября около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рязанская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила над Рязанской областью украинский беспилотник
МО: средства ПВО утром уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью