https://ria.ru/20240915/pvo-1972783486.html

ПВО сбила над Рязанской областью украинский беспилотник

ПВО сбила над Рязанской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 15.09.2024

ПВО сбила над Рязанской областью украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 07.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:45

2024-09-15T08:45

2024-09-15T08:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рязанская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 07.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого сентября около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

рязанская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)