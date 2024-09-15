https://ria.ru/20240915/pvo-1972779235.html

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.09.2024

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет в связи с уничтожением БПЛА над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T07:53

2024-09-15T07:53

2024-09-15T07:55

специальная военная операция на украине

калужская область

безопасность

россия

владислав шапша

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет в связи с уничтожением БПЛА над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Калужской областью в ночь на воскресенье."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района был уничтожен БПЛА. На месте работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

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калужская область, безопасность, россия, владислав шапша