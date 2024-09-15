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В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.09.2024
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет в связи с уничтожением БПЛА над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:53
2024-09-15T07:53
2024-09-15T07:55
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
россия
владислав шапша
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет в связи с уничтожением БПЛА над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Калужской областью в ночь на воскресенье."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района был уничтожен БПЛА. На месте работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он.
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калужская область, безопасность, россия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность, Россия, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Шапша: в Калужской области сбили беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет