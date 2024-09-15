https://ria.ru/20240915/pvo-1972774601.html
Силы ПВО в Брянской области сбили еще пять беспилотников
Силы ПВО в Брянской области сбили еще пять беспилотников - РИА Новости, 15.09.2024
Силы ПВО в Брянской области сбили еще пять беспилотников
Еще пять БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:31
2024-09-15T05:31
2024-09-15T05:35
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
вооруженные силы рф
россия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Еще пять БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.В субботу вечером глава региона сообщил об уничтожении шести украинских беспилотников. Позже, в воскресенье ночью он сообщил об уничтожении еще трех. Пострадавших и разрушений нет."Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО в Брянской области сбили еще пять беспилотников
Богомаз: в Брянской области сбили еще пять беспилотников, разрушений нет