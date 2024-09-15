https://ria.ru/20240915/pulkovo-1972834247.html

В Пулково задержали, предположительно, актера из сериала "Король и Шут"

В Пулково задержали, предположительно, актера из сериала "Король и Шут" - РИА Новости, 15.09.2024

В Пулково задержали, предположительно, актера из сериала "Король и Шут"

При досмотре в петербургском аэропорту Пулково у мужчины с именем Евгений Ткачук обнаружили вещество неизвестного происхождения, его задержали, сообщили... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:38

2024-09-15T17:38

2024-09-15T20:15

происшествия

тбилиси

пулково (аэропорт)

король и шут

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. При досмотре в петербургском аэропорту Пулково у мужчины с именем Евгений Ткачук обнаружили вещество неизвестного происхождения, его задержали, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оператора воздушной гавани ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".По данным местных СМИ, в том числе Telegram-канала "Mash на Мойке", речь идет об актере, сыгравшем в сериале "Король и Шут". Утверждается, что артиста остановили во время досмотра перед его вылетом в Тбилиси. Как заявил агентству оператор Пулково, имя, отчество и фамилия задержанного совпадают с данными актера."Можем только констатировать, что у человека с такими Ф. И. О. (Евгений Валерьевич Ткачук. — Прим. ред.) обнаружено неизвестное вещество", — сказали в пресс-службе.При этом указанный в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу год рождения задержанного мужчины также совпадает с годом рождения актера Ткачука."При прохождении предварительного досмотра у гражданина 1984 года рождения обнаружено вещество неизвестного происхождения, которое направлено на экспертизу. Проводится проверка", — подчеркнули в ведомстве.Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240621/akter-1954589847.html

https://radiosputnik.ru/20240830/vecherinka-1969573157.html

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происшествия, тбилиси, пулково (аэропорт), король и шут