https://ria.ru/20240915/prigraniche-1972801513.html

В Курской области рассказали, как не смогли вернуться домой после отпуска

В Курской области рассказали, как не смогли вернуться домой после отпуска - РИА Новости, 15.09.2024

В Курской области рассказали, как не смогли вернуться домой после отпуска

Жительница курского Рыльска Татьяна Миреева рассказала РИА Новости, что в начале августа вместе с мужем уехала в отпуск, но вернуться домой они уже не смогли,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:28

2024-09-15T12:28

2024-09-15T12:28

специальная военная операция на украине

россия

курская область

москва

вооруженные силы украины

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КУРСК, 15 сен - РИА Новости. Жительница курского Рыльска Татьяна Миреева рассказала РИА Новости, что в начале августа вместе с мужем уехала в отпуск, но вернуться домой они уже не смогли, теперь супруги живут в пункте временного размещения (ПВР), организованном правительством Москвы в Курской области. Супруги Миреевы из Рыльска уже несколько недель живут в ПВР, который находится на полном обеспечении правительства Москвы. "Мы уехали в начале августа в отпуск с мужем, а назад нас уже просто не пустили. Сказали (местные власти - ред ), что лучше сейчас не возвращаться. Конечно, и до этого были и сирены, звуки сбитых беспилотников - все это мы слышали, видели. Боялись, конечно, тревожно было", - рассказала Татьяна Миреева. По ее словам, часть соседей остались в городе и с ними иногда удается связываться: говорят, что их пятиэтажка цела. "В ПВР нас встретили хорошо, как говорится, с хлебом - солью. Разместились хорошо, даже кот доволен, мы его с собой взяли. Кормят вкусно, досуг организован - по вечерам фильмы смотрим, даже дискотеки устраивают", - рассказала Миреева. Как сообщил РИА Новости начальник ПВР Георгий Кильдюшев, всего в пункте временного размещения находится более 160 человек, из них 18 детей. Есть и школьники, для них организовано дистанционное обучение. "К нам приезжают разные люди. Бывают без документов, для этого у нас организовано все: работают юристы, приглашаем сотрудников МФЦ. У нас круглосуточно дежурит бригада скорой помощи, в случае необходимости приглашаем и педиаторов, и ЛОРов, и терапевтов. Есть свой штатный психолог, который работает с нашими гостями ", - сообщил Кильдюшев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html

https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html

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курская область

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россия, курская область, москва, вооруженные силы украины