https://ria.ru/20240915/pozhary-1972849355.html
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
Двадцать девять строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области пострадало от пожаров, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:17
2024-09-15T20:17
2024-09-15T20:31
происшествия
ростовская область
неклиновский район
белокалитвинский район
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972836961_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_263f1c9d79c2f11b514f0ef2de0ff88c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Двадцать девять строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области пострадало от пожаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах", - говорится в сообщении.По словам Голубева, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Также он сообщал о тушении трех лесных пожаров в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара.По данным губернатора региона, в настоящее время пострадавших и погибших нет, всем жителям, потерявшим жильё и имущество, будет оказана помощь.Всего в тушении задействовано более 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html
ростовская область
неклиновский район
белокалитвинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972836961_0:0:664:498_1920x0_80_0_0_da642631adfdd22bc0b7a7de4dfba5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, неклиновский район, белокалитвинский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Неклиновский район, Белокалитвинский район, Василий Голубев
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
Голубев: в Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров