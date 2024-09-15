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В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров - РИА Новости, 15.09.2024
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20:17 15.09.2024 (обновлено: 20:31 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhary-1972849355.html
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
Двадцать девять строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области пострадало от пожаров, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:17
2024-09-15T20:31
происшествия
ростовская область
неклиновский район
белокалитвинский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Двадцать девять строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области пострадало от пожаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах", - говорится в сообщении.По словам Голубева, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Также он сообщал о тушении трех лесных пожаров в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара.По данным губернатора региона, в настоящее время пострадавших и погибших нет, всем жителям, потерявшим жильё и имущество, будет оказана помощь.Всего в тушении задействовано более 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
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ростовская область
неклиновский район
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происшествия, ростовская область, неклиновский район, белокалитвинский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Неклиновский район, Белокалитвинский район, Василий Голубев
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров

Голубев: в Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Двадцать девять строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области пострадало от пожаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах", - говорится в сообщении.
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По словам Голубева, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Также он сообщал о тушении трех лесных пожаров в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара.
По данным губернатора региона, в настоящее время пострадавших и погибших нет, всем жителям, потерявшим жильё и имущество, будет оказана помощь.
Всего в тушении задействовано более 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники.
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ПроисшествияРостовская областьНеклиновский районБелокалитвинский районВасилий Голубев
 
 
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