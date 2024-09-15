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Глава ЛНР взял под личный контроль ситуацию с пожарами в двух селах - РИА Новости, 15.09.2024
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11:29 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/pozhary-1972795857.html
Глава ЛНР взял под личный контроль ситуацию с пожарами в двух селах
Глава ЛНР взял под личный контроль ситуацию с пожарами в двух селах - РИА Новости, 15.09.2024
Глава ЛНР взял под личный контроль ситуацию с пожарами в двух селах
Глава ЛНР Леонид Пасечник взял под личный контроль ситуацию с масштабными пожарами в двух селах Луганской Народной Республике, говорится в официальном... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:29
2024-09-15T11:29
луганская народная республика
леонид пасечник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял под личный контроль ситуацию с масштабными пожарами в двух селах Луганской Народной Республике, говорится в официальном Telegram-канале главы Республики. Ранее 14 сентября в МЧС сообщили, что спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР. "В связи с сильными пожарами в Антрацитовском муниципальном округе поручил заместителю председателя правительства ЛНР Светлане Подлипаевой и представителям минтруда выехать на место происшествия. Они оценят обстановку, сделают мне срочный доклад для принятия дальнейших решений по тушению огня", - говорится в сообщении. Пасечник уточнил, что также поручил членам правительства региона организовать на месте мероприятия по установлению граждан, пострадавших в связи с пожарами, оценке ущерба, нанесенного имуществу жителей муниципалитета, оказанию им содействия в восстановлении утраченных в связи с пожарами личных документов. Глава республики заверил, что незамедлительно будут приняты меры по обеспечению пострадавших жителей муниципалитета необходимой гуманитарной и медицинской помощью, психологической поддержкой. "Вместе с руководством МЧС также нахожусь на постоянной связи. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Пасечник.
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луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Глава ЛНР взял под личный контроль ситуацию с пожарами в двух селах

Пасечник лично проконтролирует ситуацию с пожарами в Антрацитовском районе ЛНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял под личный контроль ситуацию с масштабными пожарами в двух селах Луганской Народной Республике, говорится в официальном Telegram-канале главы Республики.
Ранее 14 сентября в МЧС сообщили, что спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР.
«
"В связи с сильными пожарами в Антрацитовском муниципальном округе поручил заместителю председателя правительства ЛНР Светлане Подлипаевой и представителям минтруда выехать на место происшествия. Они оценят обстановку, сделают мне срочный доклад для принятия дальнейших решений по тушению огня", - говорится в сообщении.
Пасечник уточнил, что также поручил членам правительства региона организовать на месте мероприятия по установлению граждан, пострадавших в связи с пожарами, оценке ущерба, нанесенного имуществу жителей муниципалитета, оказанию им содействия в восстановлении утраченных в связи с пожарами личных документов.
Глава республики заверил, что незамедлительно будут приняты меры по обеспечению пострадавших жителей муниципалитета необходимой гуманитарной и медицинской помощью, психологической поддержкой.
"Вместе с руководством МЧС также нахожусь на постоянной связи. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Пасечник.
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Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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