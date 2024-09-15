Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 39 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 15.09.2024 (обновлено: 14:23 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhary-1972794990.html
В России потушили 39 природных пожаров за сутки
В России потушили 39 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
В России потушили 39 природных пожаров за сутки
За минувшие сутки в России потушили 39 природных пожаров на площади более 2,3 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:52
2024-09-15T14:23
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947118988_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_d628fb47356d29a57f61c206f0a138e3.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России потушили 39 природных пожаров на площади более 2,3 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "В 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2321 гектар", — говорится в публикации. К полуночи на территории России насчитывалось 53 лесных пожара на площади 109 742 гектара. Их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров охвачена огнем в Забайкальском крае — 14 пожаров на 89 993 гектарах.
https://ria.ru/20240913/pozhar-1972594459.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947118988_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_9291faf18d106fa9eb8bde794403cd04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 39 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 39 природных пожаров на площади 2 321 гектар

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России потушили 39 природных пожаров на площади более 2,3 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"В 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2321 гектар", — говорится в публикации.
К полуночи на территории России насчитывалось 53 лесных пожара на площади 109 742 гектара. Их активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров охвачена огнем в Забайкальском крае — 14 пожаров на 89 993 гектарах.
Ликвидация природного пожара в Ростове-на-Дону. 13 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Ростове-на-Дону потушили природный пожар
13 сентября, 18:41
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала