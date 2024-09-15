https://ria.ru/20240915/pozhary-1972794990.html

В России потушили 39 природных пожаров за сутки

В России потушили 39 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 15.09.2024

В России потушили 39 природных пожаров за сутки

За минувшие сутки в России потушили 39 природных пожаров на площади более 2,3 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:52

2024-09-15T11:52

2024-09-15T14:23

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России потушили 39 природных пожаров на площади более 2,3 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "В 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2321 гектар", — говорится в публикации. К полуночи на территории России насчитывалось 53 лесных пожара на площади 109 742 гектара. Их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров охвачена огнем в Забайкальском крае — 14 пожаров на 89 993 гектарах.

https://ria.ru/20240913/pozhar-1972594459.html

россия

забайкальский край

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2024

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии