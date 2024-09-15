https://ria.ru/20240915/pozharnye-1972859085.html
Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей
Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей - РИА Новости, 15.09.2024
Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей
Отряд пожарных и спасателей направил в ЛНР глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:19
2024-09-15T22:19
2024-09-15T22:19
луганская народная республика
россия
липецкая область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972789710_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3d96cb2438185da4cfe90212cdbcf7a7.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отряд пожарных и спасателей направил в ЛНР глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства. "По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Луганскую Народную Республику направлены дополнительные силы и средства для оказания помощи в тушении пожаров. В состав сводного отряда вошли пожарно-спасательные подразделения из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, а также из Краснодарского края и Республики Калмыкия общей численностью 144 человека и 28 единиц техники", - говорится в сообщении. Ведомство сообщило, что первыми в ЛНР уже прибыли пожарно-спасательные подразделения со спецтехникой из Ростовской области.
луганская народная республика
россия
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972789710_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_394499cf8203e113ccbcaa5e443572a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, липецкая область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Липецкая область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей
Глава МЧС Куренков направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей