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Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей

Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей - РИА Новости, 15.09.2024

Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей

Отряд пожарных и спасателей направил в ЛНР глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:19

2024-09-15T22:19

2024-09-15T22:19

луганская народная республика

россия

липецкая область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отряд пожарных и спасателей направил в ЛНР глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства. "По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Луганскую Народную Республику направлены дополнительные силы и средства для оказания помощи в тушении пожаров. В состав сводного отряда вошли пожарно-спасательные подразделения из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, а также из Краснодарского края и Республики Калмыкия общей численностью 144 человека и 28 единиц техники", - говорится в сообщении. Ведомство сообщило, что первыми в ЛНР уже прибыли пожарно-спасательные подразделения со спецтехникой из Ростовской области.

луганская народная республика

россия

липецкая область

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луганская народная республика, россия, липецкая область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия