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Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей - РИА Новости, 15.09.2024
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22:19 15.09.2024
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Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей
Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей - РИА Новости, 15.09.2024
Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей
Отряд пожарных и спасателей направил в ЛНР глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:19
2024-09-15T22:19
луганская народная республика
россия
липецкая область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отряд пожарных и спасателей направил в ЛНР глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства. "По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Луганскую Народную Республику направлены дополнительные силы и средства для оказания помощи в тушении пожаров. В состав сводного отряда вошли пожарно-спасательные подразделения из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, а также из Краснодарского края и Республики Калмыкия общей численностью 144 человека и 28 единиц техники", - говорится в сообщении. Ведомство сообщило, что первыми в ЛНР уже прибыли пожарно-спасательные подразделения со спецтехникой из Ростовской области.
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, липецкая область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Липецкая область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Глава МЧС направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей

Глава МЧС Куренков направил в ЛНР отряд пожарных и спасателей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР
Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отряд пожарных и спасателей направил в ЛНР глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Луганскую Народную Республику направлены дополнительные силы и средства для оказания помощи в тушении пожаров. В состав сводного отряда вошли пожарно-спасательные подразделения из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, а также из Краснодарского края и Республики Калмыкия общей численностью 144 человека и 28 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщило, что первыми в ЛНР уже прибыли пожарно-спасательные подразделения со спецтехникой из Ростовской области.
© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramЛиквидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияЛипецкая областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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