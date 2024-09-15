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В Аксае полностью потушили пожар на площади 1,5 тысячи "квадратов"
В Аксае полностью потушили пожар на площади 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 15.09.2024
В Аксае полностью потушили пожар на площади 1,5 тысячи "квадратов"
Пожар в ростовском городе Аксае полностью потушен на 1500 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T23:18
2024-09-15T23:18
2024-09-15T23:26
происшествия
аксай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
василий голубев
россия
неклиновский район
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в ростовском городе Аксае полностью потушен на 1500 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в результате перехода огня на населенные пункты пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах."Ростовские огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Аксае на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий голубев, россия, неклиновский район
Происшествия, Аксай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Василий Голубев, Россия, Неклиновский район
В Аксае полностью потушили пожар на площади 1,5 тысячи "квадратов"
МЧС РФ: в Аксае полностью потушили пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров