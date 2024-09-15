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Пожарные остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе

Пожарные остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе - РИА Новости, 15.09.2024

Пожарные остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе

В ростовском садовом товариществе "Задонье" остановили распространение огня, сообщает главное управление МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:36

2024-09-15T20:36

2024-09-15T20:43

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В ростовском садовом товариществе "Задонье" остановили распространение огня, сообщает главное управление МЧС России."В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России остановили распространение огня. Повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается", - говорится в сообщении.

россия

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2024

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Пожары в Ростовской области Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор. 2024-09-15T20:36 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео