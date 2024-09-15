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Пожарные остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе
Пожарные остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе - РИА Новости, 15.09.2024
Пожарные остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе
В ростовском садовом товариществе "Задонье" остановили распространение огня, сообщает главное управление МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:36
2024-09-15T20:36
2024-09-15T20:43
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В ростовском садовом товариществе "Задонье" остановили распространение огня, сообщает главное управление МЧС России."В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России остановили распространение огня. Повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается", - говорится в сообщении.
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Пожары в Ростовской области
Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор.
2024-09-15T20:36
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе
Пожарные остановили распространение огня в ростовском СТ "Задонье"