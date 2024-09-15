https://ria.ru/20240915/pozhar-1972849701.html
Площадь лесных пожаров в Ростовской области составила 7,4 гектара
Площадь лесных пожаров в Ростовской области составила 7,4 гектара - РИА Новости, 15.09.2024
Площадь лесных пожаров в Ростовской области составила 7,4 гектара
Три лесных пожара тушат в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:24
2024-09-15T20:24
2024-09-15T20:24
происшествия
ростовская область
белокалитвинский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Три лесных пожара тушат в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. "В области также тушат три лесных пожара - в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектара", - говорится в сообщении. Как уточнил губернатор, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров, при этом пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь, подчеркнул Голубев.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Белокалитвинский район, Василий Голубев
Площадь лесных пожаров в Ростовской области составила 7,4 гектара
Голубев: площадь лесных пожаров в Ростовской области составила 7,4 гектара