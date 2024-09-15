https://ria.ru/20240915/pozhar-1972846697.html

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с пожарами

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с пожарами - РИА Новости, 15.09.2024

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с пожарами

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с пожарами на территории региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:58

2024-09-15T19:58

2024-09-15T19:58

происшествия

ростовская область

аксайский район

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с пожарами на территории региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "В связи с природными пожарами, возникшими на территории региона, на контроле прокуратуры Ростовской области находятся вопросы соблюдения прав пострадавших граждан", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь также идет о гражданах, в том числе находящихся в пунктах временного размещения. В воскресение сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем, вызвали многочисленные ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области. По данным губернатора региона Василия Голубева, с начала суток в области зафиксировали более 50 пожаров. В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. В Аксайском районе власти развернули пункт временного размещения для жителей домов, пострадавших от крупного пожара, сообщил глава администрации района Константин Доморовский.

https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html

ростовская область

аксайский район

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Пожары в Ростовской области Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор. 2024-09-15T19:58 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, аксайский район, василий голубев