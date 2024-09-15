https://ria.ru/20240915/pozhar-1972846697.html
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с пожарами
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с пожарами - РИА Новости, 15.09.2024
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с пожарами
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с пожарами на территории региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:58
2024-09-15T19:58
2024-09-15T19:58
происшествия
ростовская область
аксайский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с пожарами на территории региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "В связи с природными пожарами, возникшими на территории региона, на контроле прокуратуры Ростовской области находятся вопросы соблюдения прав пострадавших граждан", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь также идет о гражданах, в том числе находящихся в пунктах временного размещения. В воскресение сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем, вызвали многочисленные ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области. По данным губернатора региона Василия Голубева, с начала суток в области зафиксировали более 50 пожаров. В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. В Аксайском районе власти развернули пункт временного размещения для жителей домов, пострадавших от крупного пожара, сообщил глава администрации района Константин Доморовский.
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ростовская область
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Пожары в Ростовской области
Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор.
2024-09-15T19:58
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РИА Новости
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происшествия, ростовская область, аксайский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, Василий Голубев
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с пожарами
Ростовская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан из-за пожаров