https://ria.ru/20240915/pozhar-1972844180.html
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:31
2024-09-15T19:31
2024-09-15T19:35
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957606860_15:0:986:546_1920x0_80_0_0_c05312d324998f224510a9bdc2e552d4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону.Склад стройматериалов загорелся на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем на 1,1 тысячи "квадратов". Из-за ветра огонь перекинулся на частные дома. Пожару был присвоен повышенный ранг. Позже огонь удалось локализовать на 1,5 тысячах квадратных метров."В 18.55 (совпадает с мск) открытое горение ликвидировано", - сказал представитель регионального главка МЧС.В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек и 38 единиц техники.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html
ростовская область
аксай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957606860_136:0:864:546_1920x0_80_0_0_f0e598b7497e7c75f462c621141ebc77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай, россия
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксай, Россия
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
МЧС РФ: в Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов