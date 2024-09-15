https://ria.ru/20240915/pozhar-1972844180.html

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:31

2024-09-15T19:31

2024-09-15T19:35

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аксай

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону.Склад стройматериалов загорелся на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем на 1,1 тысячи "квадратов". Из-за ветра огонь перекинулся на частные дома. Пожару был присвоен повышенный ранг. Позже огонь удалось локализовать на 1,5 тысячах квадратных метров."В 18.55 (совпадает с мск) открытое горение ликвидировано", - сказал представитель регионального главка МЧС.В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек и 38 единиц техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html

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ростовская область

аксай

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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай, россия