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В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов - РИА Новости, 15.09.2024
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19:31 15.09.2024 (обновлено: 19:35 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972844180.html
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:31
2024-09-15T19:35
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксай
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону.Склад стройматериалов загорелся на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем на 1,1 тысячи "квадратов". Из-за ветра огонь перекинулся на частные дома. Пожару был присвоен повышенный ранг. Позже огонь удалось локализовать на 1,5 тысячах квадратных метров."В 18.55 (совпадает с мск) открытое горение ликвидировано", - сказал представитель регионального главка МЧС.В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек и 38 единиц техники.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай, россия
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксай, Россия
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов

МЧС РФ: в Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов

© МЧС РоссииТушение пожара в Аксайском районе
Тушение пожара в Аксайском районе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© МЧС России
Тушение пожара в Аксайском районе
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону.
Склад стройматериалов загорелся на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем на 1,1 тысячи "квадратов". Из-за ветра огонь перекинулся на частные дома. Пожару был присвоен повышенный ранг. Позже огонь удалось локализовать на 1,5 тысячах квадратных метров.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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"В 18.55 (совпадает с мск) открытое горение ликвидировано", - сказал представитель регионального главка МЧС.
В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек и 38 единиц техники.
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АксайРоссия
 
 
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