https://ria.ru/20240915/pozhar-1972842344.html

В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

В Нижегородской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.09.2024

В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:11

2024-09-15T19:11

2024-09-15T19:22

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

городецкий район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о возгорании мусора на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум поступила в воскресенье в 17.00 мск."В настоящее время предварительная площадь пожара составляет порядка 8000 квадратных метров. Более точная информация будет после локализации", - говорится в сообщении.Как заявили в пресс-службе правительства Нижегородской области, между периметром полигона и территорией лесного фонда выдержано противопожарное расстояние, поэтому угроза перехода огня на участки леса отсутствует.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840469.html

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824901.html

нижегородская область

городецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городецкий район, происшествия