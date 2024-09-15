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В Нижегородской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.09.2024
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19:11 15.09.2024 (обновлено: 19:22 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972842344.html
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.09.2024
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:11
2024-09-15T19:22
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
городецкий район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о возгорании мусора на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум поступила в воскресенье в 17.00 мск."В настоящее время предварительная площадь пожара составляет порядка 8000 квадратных метров. Более точная информация будет после локализации", - говорится в сообщении.Как заявили в пресс-службе правительства Нижегородской области, между периметром полигона и территорией лесного фонда выдержано противопожарное расстояние, поэтому угроза перехода огня на участки леса отсутствует.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840469.html
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нижегородская область
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нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городецкий район, происшествия
Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Городецкий район, Происшествия
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

МЧС РФ: пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Нижегородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании мусора на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум поступила в воскресенье в 17.00 мск.
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"В настоящее время предварительная площадь пожара составляет порядка 8000 квадратных метров. Более точная информация будет после локализации", - говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-службе правительства Нижегородской области, между периметром полигона и территорией лесного фонда выдержано противопожарное расстояние, поэтому угроза перехода огня на участки леса отсутствует.
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Нижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Городецкий районПроисшествия
 
 
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