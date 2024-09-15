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Для жителей домов, пострадавших от пожара в Ростовской области, открыли ПВР - РИА Новости, 15.09.2024
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19:00 15.09.2024 (обновлено: 20:36 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972841123.html
Для жителей домов, пострадавших от пожара в Ростовской области, открыли ПВР
Для жителей домов, пострадавших от пожара в Ростовской области, открыли ПВР - РИА Новости, 15.09.2024
Для жителей домов, пострадавших от пожара в Ростовской области, открыли ПВР
В Ростовской области развернули ПВР для жителей домов, пострадавших от крупного пожара в Аксайском районе, сообщил глава администрации Константин Доморовский в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:00
2024-09-15T20:36
ростов
аксайский район
ростовская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксай
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. В Ростовской области развернули ПВР для жителей домов, пострадавших от крупного пожара в Аксайском районе, сообщил глава администрации Константин Доморовский в Telegram-канале."Для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы "Саквояж", — написал он.Ранее в воскресенье губернатор Василий Голубев заявил, что в регионе с начала суток вспыхнуло более 50 пожаров. Причины — сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. По последним данным, погибших и пострадавших нет.Сейчас спасатели ликвидируют до 30 возгораний, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.Наиболее тяжелая ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на три строения. Пожару присвоили второй ранг сложно, позднее его удалось локализовать на площади тысяча "квадратов".Сложная обстановка наблюдается и в Аксайском районе: рядом с СНТ "Задонье" на площади шести тысяч квадратных метров горит трава. Из-за штормового ветра огонь перекинулся на 15 частных домовладений. Впоследствии спасатели остановили его распространение, пострадали четыре жилых дома.Как отметил Голубев, в области также тушат три лесных пожара — в Красносулинском, Белокалитвинском и Аксайском районах на общей площади 7,4 гектара.Всего в Ростовской области из-за перехода огня на населенные пункты пострадали 29 строений. В тушении задействовали более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.Местная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан из-за ЧП на территории региона.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
ростов
аксайский район
ростовская область
аксай
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Пожары в Ростовской области
Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор.
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ростов, аксайский район, ростовская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай, василий голубев
Ростов, Аксайский район, Ростовская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксай, Василий Голубев
Для жителей домов, пострадавших от пожара в Ростовской области, открыли ПВР

Для пострадавших от пожара в Аксайском районе Ростовской области открыли ПВР

© МЧС РоссииСотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. В Ростовской области развернули ПВР для жителей домов, пострадавших от крупного пожара в Аксайском районе, сообщил глава администрации Константин Доморовский в Telegram-канале.
"Для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы "Саквояж", — написал он.
Ранее в воскресенье губернатор Василий Голубев заявил, что в регионе с начала суток вспыхнуло более 50 пожаров. Причины — сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. По последним данным, погибших и пострадавших нет.
Сейчас спасатели ликвидируют до 30 возгораний, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на три строения. Пожару присвоили второй ранг сложно, позднее его удалось локализовать на площади тысяча "квадратов".
© Фото : соцсетиПожар в Аксайском районе Ростовской области
Пожар в Аксайском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : соцсети
Пожар в Аксайском районе Ростовской области
Сложная обстановка наблюдается и в Аксайском районе: рядом с СНТ "Задонье" на площади шести тысяч квадратных метров горит трава. Из-за штормового ветра огонь перекинулся на 15 частных домовладений. Впоследствии спасатели остановили его распространение, пострадали четыре жилых дома.
Как отметил Голубев, в области также тушат три лесных пожара — в Красносулинском, Белокалитвинском и Аксайском районах на общей площади 7,4 гектара.
Всего в Ростовской области из-за перехода огня на населенные пункты пострадали 29 строений. В тушении задействовали более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.
Местная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан из-за ЧП на территории региона.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров
Вчера, 18:50
 
РостовАксайский районРостовская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АксайВасилий Голубев
 
 
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