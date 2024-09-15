https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html

Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров

Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров - РИА Новости, 15.09.2024

Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров

Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T18:50

2024-09-15T18:50

2024-09-15T18:50

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров. В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина. Всего с огнем борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840469.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш