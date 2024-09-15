https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров - РИА Новости, 15.09.2024
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:50
2024-09-15T18:50
2024-09-15T18:50
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров. В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина. Всего с огнем борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров
МЧС России: площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров