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В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов - РИА Новости, 15.09.2024
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18:48 15.09.2024 (обновлено: 18:51 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840469.html
В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов
В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов
Трава горит в Аксайском районе Ростовской области на 6 тысячах квадратных метров, огонь перешел на 15 частных домов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:48
2024-09-15T18:51
происшествия
ростовская область
аксайский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Трава горит в Аксайском районе Ростовской области на 6 тысячах квадратных метров, огонь перешел на 15 частных домов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Наиболее сложная пожарная обстановка сейчас в Аксайском районе. В СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Предварительно, общая площадь на данный момент - 6000 квадратных метров", - сказал он.Уточняется, что всего к ликвидации пожара в садовом товариществе привлечено более 50 человек и 16 единиц техники.
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происшествия, ростовская область, аксайский район, россия
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, Россия
В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов

МЧС РФ: в Ростовской области пожар с травы перешел на 15 частных домов

© Фото : соцсетиПожар в Аксайском районе Ростовской области
Пожар в Аксайском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : соцсети
Пожар в Аксайском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Трава горит в Аксайском районе Ростовской области на 6 тысячах квадратных метров, огонь перешел на 15 частных домов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"Наиболее сложная пожарная обстановка сейчас в Аксайском районе. В СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Предварительно, общая площадь на данный момент - 6000 квадратных метров", - сказал он.
Уточняется, что всего к ликвидации пожара в садовом товариществе привлечено более 50 человек и 16 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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ПроисшествияРостовская областьАксайский районРоссия
 
 
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