https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840469.html

В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов

В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростовской области пожар с травы перекинулся на 15 частных домов

Трава горит в Аксайском районе Ростовской области на 6 тысячах квадратных метров, огонь перешел на 15 частных домов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T18:48

2024-09-15T18:48

2024-09-15T18:51

происшествия

ростовская область

аксайский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Трава горит в Аксайском районе Ростовской области на 6 тысячах квадратных метров, огонь перешел на 15 частных домов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Наиболее сложная пожарная обстановка сейчас в Аксайском районе. В СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Предварительно, общая площадь на данный момент - 6000 квадратных метров", - сказал он.Уточняется, что всего к ликвидации пожара в садовом товариществе привлечено более 50 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972840572.html

ростовская область

аксайский район

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происшествия, ростовская область, аксайский район, россия