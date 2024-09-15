https://ria.ru/20240915/pozhar-1972832456.html

В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода

В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода - РИА Новости, 15.09.2024

В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое возгорание на алюминиевом заводе в ЛНР, возникшее в результате природного пожара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:24

2024-09-15T17:24

2024-09-15T17:33

происшествия

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое возгорание на алюминиевом заводе в ЛНР, возникшее в результате природного пожара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.Ранее сообщалось, что 14 сентября спасатели начали ликвидацию масштабного пожара в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР, позже огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на заводе в районе села Степное на площади 4,4 тыс. кв. м. Полная ликвидация продолжается", - заявили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824901.html

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Мощный пожар на территории алюминиевого завода в ЛНР В ЛНР вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода — МЧС России Возгорание произошло в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. В селе Степное огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию завода, загорелся цех с готовой продукцией. Сообщается, что тушение осложнено сильным ветром. В Антрацитовском муниципальном округе со 2 сентября введен режим ЧП из-за ситуации с пожарами. 2024-09-15T17:24 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)