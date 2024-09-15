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В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода
В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода - РИА Новости, 15.09.2024
В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое возгорание на алюминиевом заводе в ЛНР, возникшее в результате природного пожара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:24
2024-09-15T17:24
2024-09-15T17:33
происшествия
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россия
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое возгорание на алюминиевом заводе в ЛНР, возникшее в результате природного пожара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.Ранее сообщалось, что 14 сентября спасатели начали ликвидацию масштабного пожара в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР, позже огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на заводе в районе села Степное на площади 4,4 тыс. кв. м. Полная ликвидация продолжается", - заявили РИА Новости в ведомстве.
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Мощный пожар на территории алюминиевого завода в ЛНР
В ЛНР вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода — МЧС России
Возгорание произошло в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. В селе Степное огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию завода, загорелся цех с готовой продукцией. Сообщается, что тушение осложнено сильным ветром. В Антрацитовском муниципальном округе со 2 сентября введен режим ЧП из-за ситуации с пожарами.
2024-09-15T17:24
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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода
МЧС: в ЛНР потушили открытый огонь на алюминиевом заводе в районе села Степное