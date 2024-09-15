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В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 15.09.2024
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16:33 15.09.2024 (обновлено: 16:37 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826820.html
В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов"
В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов"
Камыш загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:33
2024-09-15T16:37
ростов-на-дону
дон
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Камыш загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Левый берег, загорание камыша. По оперативным данным на 1500 квадратных метрах", - сказал он.В тушении задействовано пять единиц техники, 20 человек личного состава.
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ростов-на-дону, дон, россия, происшествия
Ростов-на-Дону, Дон, Россия, Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов"

МЧС: в Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Камыш загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"Левый берег, загорание камыша. По оперативным данным на 1500 квадратных метрах", - сказал он.
В тушении задействовано пять единиц техники, 20 человек личного состава.
Пожары в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
Вчера, 16:28
 
Ростов-на-ДонуДонРоссияПроисшествия
 
 
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