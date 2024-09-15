https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826820.html

В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов"

В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов"

Камыш загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:33

2024-09-15T16:33

2024-09-15T16:37

ростов-на-дону

дон

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Камыш загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Левый берег, загорание камыша. По оперативным данным на 1500 квадратных метрах", - сказал он.В тушении задействовано пять единиц техники, 20 человек личного состава.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826003.html

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ростов-на-дону, дон, россия, происшествия