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В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
Более 50 пожаров вспыхнули в Ростовской области с начала суток, спасатели ликвидируют до 30 возгораний, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:28
2024-09-15T16:28
2024-09-15T17:11
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Более 50 пожаров вспыхнули в Ростовской области с начала суток, спасатели ликвидируют до 30 возгораний, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу", — написал он.Сейчас спасатели ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Там, по предварительным данным, пострадали девять домов и пять хозпостроек, указал глава региона."Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек", — добавил Голубев.Он подчеркнул, что к ландшафтным пожарам в Ростовской области привели сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем.К ликвидации привлекли 2061 человека и почти 300 единиц техники.
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Пожары в Ростовской области
Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор.
2024-09-15T16:28
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PT0M17S
РИА Новости
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происшествия, ростовская область, василий голубев, аксайский район
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Аксайский район
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
Голубев: в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров с начала суток
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости.
Более 50 пожаров вспыхнули в Ростовской области с начала суток, спасатели ликвидируют до 30 возгораний, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале
.
"Оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу", — написал он.
Сейчас спасатели ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Там, по предварительным данным, пострадали девять домов и пять хозпостроек, указал глава региона.
"Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района
. Горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района
сгорело семь нежилых построек", — добавил Голубев.
Он подчеркнул, что к ландшафтным пожарам в Ростовской области привели сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем.
К ликвидации привлекли 2061 человека и почти 300 единиц техники.