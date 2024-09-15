https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826003.html

В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров

В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров

Более 50 пожаров вспыхнули в Ростовской области с начала суток, спасатели ликвидируют до 30 возгораний, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:28

2024-09-15T16:28

2024-09-15T17:11

происшествия

ростовская область

василий голубев

аксайский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972828107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62fe5c0b400ed67b5fe015dc67ecfc0b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Более 50 пожаров вспыхнули в Ростовской области с начала суток, спасатели ликвидируют до 30 возгораний, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу", — написал он.Сейчас спасатели ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Там, по предварительным данным, пострадали девять домов и пять хозпостроек, указал глава региона."Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек", — добавил Голубев.Он подчеркнул, что к ландшафтным пожарам в Ростовской области привели сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем.К ликвидации привлекли 2061 человека и почти 300 единиц техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824901.html

ростовская область

аксайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожары в Ростовской области Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор. 2024-09-15T16:28 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, василий голубев, аксайский район