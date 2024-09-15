https://ria.ru/20240915/pozhar-1972825621.html
В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на 1 тысяче квадратных метрах, огонь перешел на три строения, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:25
2024-09-15T16:25
2024-09-15T16:33
происшествия
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на 1 тысяче квадратных метрах, огонь перешел на три строения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 13.34 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 1000 квадратных метров в населенном пункте Морской Чулек в Неклиновском районе", - сказал он.Из-за сильного ветра огонь перешел на три строения. Пожару присвоен второй ранг сложности. В настоящее время сотрудники МЧС России остановили дальнейшее распространение огня, пожар локализован.В тушении задействованы 24 человека, семь единиц техники.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826003.html
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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелась сухая растительность
МЧС: в Ростовской области загорелась сухая растительность в хуторе Морской Чулек