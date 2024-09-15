https://ria.ru/20240915/pozhar-1972825621.html

В Ростовской области загорелась сухая растительность

В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростовской области загорелась сухая растительность

Сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на 1 тысяче квадратных метрах, огонь перешел на три строения, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:25

2024-09-15T16:25

2024-09-15T16:33

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на 1 тысяче квадратных метрах, огонь перешел на три строения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 13.34 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 1000 квадратных метров в населенном пункте Морской Чулек в Неклиновском районе", - сказал он.Из-за сильного ветра огонь перешел на три строения. Пожару присвоен второй ранг сложности. В настоящее время сотрудники МЧС России остановили дальнейшее распространение огня, пожар локализован.В тушении задействованы 24 человека, семь единиц техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826003.html

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ростовская область

россия

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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)