Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 15.09.2024 (обновлено: 16:33 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972825621.html
В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на 1 тысяче квадратных метрах, огонь перешел на три строения, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:25
2024-09-15T16:33
происшествия
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на 1 тысяче квадратных метрах, огонь перешел на три строения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 13.34 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 1000 квадратных метров в населенном пункте Морской Чулек в Неклиновском районе", - сказал он.Из-за сильного ветра огонь перешел на три строения. Пожару присвоен второй ранг сложности. В настоящее время сотрудники МЧС России остановили дальнейшее распространение огня, пожар локализован.В тушении задействованы 24 человека, семь единиц техники.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826003.html
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824453.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелась сухая растительность

МЧС: в Ростовской области загорелась сухая растительность в хуторе Морской Чулек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС . Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на 1 тысяче квадратных метрах, огонь перешел на три строения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 13.34 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 1000 квадратных метров в населенном пункте Морской Чулек в Неклиновском районе", - сказал он.
Пожары в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
Вчера, 16:28
Из-за сильного ветра огонь перешел на три строения. Пожару присвоен второй ранг сложности. В настоящее время сотрудники МЧС России остановили дальнейшее распространение огня, пожар локализован.
В тушении задействованы 24 человека, семь единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара
Вчера, 16:07
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала