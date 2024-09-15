https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824901.html

В Крыму возник лесной пожар на площади 15 гектаров

В Крыму возник лесной пожар на площади 15 гектаров - РИА Новости, 15.09.2024

В Крыму возник лесной пожар на площади 15 гектаров

Для ликвидации лесного пожара в Крыму привлечен вертолет МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:16

2024-09-15T16:16

2024-09-15T19:03

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Для ликвидации лесного пожара в Крыму привлечен вертолет МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства."Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Основные усилия пожарных сосредоточены на недопущение распространения огня. В связи с сильной ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой организовано привлечение авиации МЧС России. Предварительная площадь пожара составляется 15 гектар", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет что, в ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек и 28 единиц техники, погибших и пострадавших нет.Позже МЧС сообщило, что на месте пожара вертолетом Ми-8 сброшено 55 тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак. На месте работают более 130 пожарных и 34 единицы техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)