https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824453.html

В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара

В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара - РИА Новости, 15.09.2024

В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара

Два ландшафтных пожара ликвидированы в Воронежской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:07

2024-09-15T16:07

2024-09-15T16:08

происшествия

россия

воронежская область

калач

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Два ландшафтных пожара ликвидированы в Воронежской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Загорание травы и лесной подстилки в районе хутора Калач было потушено на площади порядка 70 гектаров, а пожар в районе села Песковатка был остановлен на площади 30 гектаров", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на месте продолжают дежурство пожарно-спасательные подразделения. Авиация МЧС России находится в готовности к применению. Информации о пострадавших и поврежденных объектах инфраструктуры на данный момент не поступало.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html

россия

воронежская область

калач

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происшествия, россия, воронежская область, калач, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)