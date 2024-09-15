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В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара
В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара - РИА Новости, 15.09.2024
В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара
Два ландшафтных пожара ликвидированы в Воронежской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:07
2024-09-15T16:07
2024-09-15T16:08
происшествия
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воронежская область
калач
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Два ландшафтных пожара ликвидированы в Воронежской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Загорание травы и лесной подстилки в районе хутора Калач было потушено на площади порядка 70 гектаров, а пожар в районе села Песковатка был остановлен на площади 30 гектаров", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на месте продолжают дежурство пожарно-спасательные подразделения. Авиация МЧС России находится в готовности к применению. Информации о пострадавших и поврежденных объектах инфраструктуры на данный момент не поступало.
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происшествия, россия, воронежская область, калач, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Воронежская область, Калач, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области потушили два ландшафтных пожара
МЧС РФ: в Воронежской области ликвидировали два ландшафтных пожара