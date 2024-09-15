https://ria.ru/20240915/pozhar-1972818719.html

В Ростовской области пожар на складе перекинулся на частные дома

В Ростовской области пожар на складе перекинулся на частные дома - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростовской области пожар на складе перекинулся на частные дома

Площадь пожара на складе стройматериалов в городе Аксае Ростовской области превысила тысячу квадратных метров, из-за ветра огонь перекинулся на частные дома,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:12

2024-09-15T15:12

2024-09-15T16:44

происшествия

аксай

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Площадь пожара на складе стройматериалов в городе Аксае Ростовской области превысила тысячу квадратных метров, из-за ветра огонь перекинулся на частные дома, сообщило МЧС. "Площадь пожара — 1100 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра произошел переход огня на частные домовладения", — говорится в релизе. Склад стройматериалов горит в переулке Толпинского, 7. Пожару присвоили повышенный ранг. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка конструкций. В ликвидации пожара участвуют порядка 100 человек и 38 единиц техники.По словам губернатора Василия Голубева, с начала суток в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров. Сейчас ликвидируют 30 пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где от огня пострадали девять домов и пять хозпостроек.В Аксайском районе горят восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек.Работу пожарных осложняет штормовой ветер. В ликвидации огня участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972797978.html

аксай

ростовская область

россия

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происшествия, аксай, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)