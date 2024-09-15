https://ria.ru/20240915/pozhar-1972816223.html

В Ростовской области загорелся склад стройматериалов

В Ростовской области загорелся склад стройматериалов - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростовской области загорелся склад стройматериалов

Склад стройматериалов загорелся в Аксае Ростовской области, пожару присвоен повышенный ранг, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:57

2024-09-15T14:57

2024-09-15T15:02

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аксай

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Склад стройматериалов загорелся в Аксае Ростовской области, пожару присвоен повышенный ранг, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."На переулке Толпинского, 7 в Аксае загорелся склад стройматериалов. Пожару присвоен повышенный ранг", - сказал он.В ликвидации пожара задействованы 88 человек, 38 единиц техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html

ростовская область

аксай

россия

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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай, россия