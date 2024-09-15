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В Ростовской области загорелся склад стройматериалов
В Ростовской области загорелся склад стройматериалов - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области загорелся склад стройматериалов
Склад стройматериалов загорелся в Аксае Ростовской области, пожару присвоен повышенный ранг, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:57
2024-09-15T14:57
2024-09-15T15:02
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксай
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Склад стройматериалов загорелся в Аксае Ростовской области, пожару присвоен повышенный ранг, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."На переулке Толпинского, 7 в Аксае загорелся склад стройматериалов. Пожару присвоен повышенный ранг", - сказал он.В ликвидации пожара задействованы 88 человек, 38 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай, россия
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксай, Россия
В Ростовской области загорелся склад стройматериалов
МЧС РФ: в Аксае Ростовской области загорелся склад стройматериалов