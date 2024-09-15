https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода - РИА Новости, 15.09.2024
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода
Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:24
2024-09-15T14:24
2024-09-15T16:35
луганская народная республика
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972826552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae000ec59687d7eabb976dac8e09bbe0.jpg
ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по республике."В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией", — говорится в заявлении.На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.В субботу вечером в селах Лесное и Степное разгорелся пожар. Тогда же спасатели приступили к тушению, которое, как сообщалось, осложнено из-за сильных порывов ветра.Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил членам правительства республики провести на месте мероприятия по установлению пострадавших граждан, оценить ущерб, нанесенный их имуществу, а также помочь восстановить документы, утраченные из-за ЧП.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972797978.html
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972762189.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972826552_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d317fb141a68352f49be60403108a372.jpg
Мощный пожар на территории алюминиевого завода в ЛНР
В ЛНР вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода — МЧС России
Возгорание произошло в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. В селе Степное огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию завода, загорелся цех с готовой продукцией. Сообщается, что тушение осложнено сильным ветром. В Антрацитовском муниципальном округе со 2 сентября введен режим ЧП из-за ситуации с пожарами.
2024-09-15T14:24
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Леонид Пасечник
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода
МЧС: пожар, накануне охвативший 2 села в ЛНР, перекинулся на алюминиевый завод
ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по республике.
"В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией", — говорится в заявлении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.
В субботу вечером в селах Лесное и Степное разгорелся пожар. Тогда же спасатели приступили к тушению, которое, как сообщалось, осложнено из-за сильных порывов ветра.
Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил членам правительства республики провести на месте мероприятия по установлению пострадавших граждан, оценить ущерб, нанесенный их имуществу, а также помочь восстановить документы, утраченные из-за ЧП.