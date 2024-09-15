https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html

В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода

В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода - РИА Новости, 15.09.2024

В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода

Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:24

2024-09-15T14:24

2024-09-15T16:35

луганская народная республика

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по республике."В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией", — говорится в заявлении.На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.В субботу вечером в селах Лесное и Степное разгорелся пожар. Тогда же спасатели приступили к тушению, которое, как сообщалось, осложнено из-за сильных порывов ветра.Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил членам правительства республики провести на месте мероприятия по установлению пострадавших граждан, оценить ущерб, нанесенный их имуществу, а также помочь восстановить документы, утраченные из-за ЧП.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972797978.html

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972762189.html

луганская народная республика

россия

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2024

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Мощный пожар на территории алюминиевого завода в ЛНР В ЛНР вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода — МЧС России Возгорание произошло в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. В селе Степное огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию завода, загорелся цех с готовой продукцией. Сообщается, что тушение осложнено сильным ветром. В Антрацитовском муниципальном округе со 2 сентября введен режим ЧП из-за ситуации с пожарами. 2024-09-15T14:24 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганская народная республика, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, леонид пасечник