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В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода - РИА Новости, 15.09.2024
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14:24 15.09.2024 (обновлено: 16:35 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода - РИА Новости, 15.09.2024
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода
Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:24
2024-09-15T16:35
луганская народная республика
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по республике."В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией", — говорится в заявлении.На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.В субботу вечером в селах Лесное и Степное разгорелся пожар. Тогда же спасатели приступили к тушению, которое, как сообщалось, осложнено из-за сильных порывов ветра.Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил членам правительства республики провести на месте мероприятия по установлению пострадавших граждан, оценить ущерб, нанесенный их имуществу, а также помочь восстановить документы, утраченные из-за ЧП.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972797978.html
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Мощный пожар на территории алюминиевого завода в ЛНР
В ЛНР вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода — МЧС России Возгорание произошло в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. В селе Степное огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию завода, загорелся цех с готовой продукцией. Сообщается, что тушение осложнено сильным ветром. В Антрацитовском муниципальном округе со 2 сентября введен режим ЧП из-за ситуации с пожарами.
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луганская народная республика, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Леонид Пасечник
В ЛНР крупный пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода

МЧС: пожар, накануне охвативший 2 села в ЛНР, перекинулся на алюминиевый завод

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар, который накануне охватил два села в ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по республике.
"В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией", — говорится в заявлении.
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На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.
В субботу вечером в селах Лесное и Степное разгорелся пожар. Тогда же спасатели приступили к тушению, которое, как сообщалось, осложнено из-за сильных порывов ветра.
Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил членам правительства республики провести на месте мероприятия по установлению пострадавших граждан, оценить ущерб, нанесенный их имуществу, а также помочь восстановить документы, утраченные из-за ЧП.
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Луганская Народная РеспубликаПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЛеонид Пасечник
 
 
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