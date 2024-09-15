https://ria.ru/20240915/pozhar-1972797978.html

В Воронежской области потушили пожар в районе села Ямное

В Воронежской области потушили пожар в районе села Ямное - РИА Новости, 15.09.2024

В Воронежской области потушили пожар в районе села Ямное

Пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидирован на 50 гектарах, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:54

2024-09-15T11:54

2024-09-15T12:05

происшествия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидирован на 50 гектарах, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района, в районе хутора Калач Лискинского района и в районе села Песковатка Лискинского района. Информации о пострадавших не поступало."Пожар в районе села Ямное Воронежской области ликвидирован на 50 гектарах. На месте продолжают дежурить пожарные подразделения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972748234.html

воронежская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС в районе села Ямное в Воронежской области Пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидирован на 50 га, сообщило МЧС. 2024-09-15T11:54 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)