https://ria.ru/20240915/pozhar-1972797978.html
В Воронежской области потушили пожар в районе села Ямное
В Воронежской области потушили пожар в районе села Ямное - РИА Новости, 15.09.2024
В Воронежской области потушили пожар в районе села Ямное
Пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидирован на 50 гектарах, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:54
2024-09-15T11:54
2024-09-15T12:05
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидирован на 50 гектарах, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района, в районе хутора Калач Лискинского района и в районе села Песковатка Лискинского района. Информации о пострадавших не поступало."Пожар в районе села Ямное Воронежской области ликвидирован на 50 гектарах. На месте продолжают дежурить пожарные подразделения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972748234.html
воронежская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа МЧС в районе села Ямное в Воронежской области
Пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидирован на 50 га, сообщило МЧС.
2024-09-15T11:54
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области потушили пожар в районе села Ямное
МЧС: пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидировали на 50 га