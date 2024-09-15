https://ria.ru/20240915/pozhar-1972778259.html

В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар

В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.09.2024

В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар в районе села Ямное в Воронежской области локализован на общей площади порядка 50 гектар, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T07:33

2024-09-15T07:33

2024-09-15T07:44

происшествия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

лискинский район

рамонский район

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе села Ямное в Воронежской области локализован на общей площади порядка 50 гектар, сообщила пресс-служба МЧС России."На данный момент на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района. Пожар локализован на общей площади порядка 50 гектаров, на месте сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районе села Ямное Рамонского района сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники."В районе хутора Калач Лискинского района. Пожар локализован на площади 70 гектаров силами объединенной группировки в составе 44 человек и 11 единиц техники. В районе села Песковатка Лискинского района. Пожар локализован на площади 30 гектаров. Группировка - 81 человек и 29 единиц техники", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972756573.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, лискинский район, рамонский район