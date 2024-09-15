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В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.09.2024
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07:33 15.09.2024 (обновлено: 07:44 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972778259.html
В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар
В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.09.2024
В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в районе села Ямное в Воронежской области локализован на общей площади порядка 50 гектар, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:33
2024-09-15T07:44
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
лискинский район
рамонский район
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе села Ямное в Воронежской области локализован на общей площади порядка 50 гектар, сообщила пресс-служба МЧС России."На данный момент на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района. Пожар локализован на общей площади порядка 50 гектаров, на месте сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районе села Ямное Рамонского района сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники."В районе хутора Калач Лискинского района. Пожар локализован на площади 70 гектаров силами объединенной группировки в составе 44 человек и 11 единиц техники. В районе села Песковатка Лискинского района. Пожар локализован на площади 30 гектаров. Группировка - 81 человек и 29 единиц техники", - заключило ведомство.
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972756573.html
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, лискинский район, рамонский район
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Лискинский район, Рамонский район
В Воронежской области локализовали ландшафтный пожар

МЧС: в районе села Ямное в Воронежской области локализовали ландшафтный пожар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе села Ямное в Воронежской области локализован на общей площади порядка 50 гектар, сообщила пресс-служба МЧС России.
"На данный момент на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района. Пожар локализован на общей площади порядка 50 гектаров, на месте сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в районе села Ямное Рамонского района сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники.
"В районе хутора Калач Лискинского района. Пожар локализован на площади 70 гектаров силами объединенной группировки в составе 44 человек и 11 единиц техники. В районе села Песковатка Лискинского района. Пожар локализован на площади 30 гектаров. Группировка - 81 человек и 29 единиц техники", - заключило ведомство.
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ПроисшествияВоронежская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЛискинский районРамонский район
 
 
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