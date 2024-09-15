https://ria.ru/20240915/pogoda-1972790037.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода

Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода - РИА Новости, 15.09.2024

Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода

Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, в следующие выходные ожидается плюс 16-21 градус, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:30

2024-09-15T10:30

2024-09-15T10:30

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, в следующие выходные ожидается плюс 16-21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На перспективу до четверга держимся в рамках метеорологического лета. По ночам около 10 градусов, днем уже не выше 23-25. В пятницу произойдет условный провал холодного фронта, поэтому пойдет уже плюс 20 и в следующие выходные - 16-21. То есть мы через неделю начнем возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в понедельник на Земле ожидаются магнитные бури. Они могут быть средней и сильной активности.

https://ria.ru/20240909/moskva-1971567490.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода