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Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода - РИА Новости, 15.09.2024
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10:30 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/pogoda-1972790037.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода - РИА Новости, 15.09.2024
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода
Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, в следующие выходные ожидается плюс 16-21 градус, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:30
2024-09-15T10:30
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, в следующие выходные ожидается плюс 16-21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На перспективу до четверга держимся в рамках метеорологического лета. По ночам около 10 градусов, днем уже не выше 23-25. В пятницу произойдет условный провал холодного фронта, поэтому пойдет уже плюс 20 и в следующие выходные - 16-21. То есть мы через неделю начнем возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в понедельник на Земле ожидаются магнитные бури. Они могут быть средней и сильной активности.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода

Тишковец: метеорологическая осень в Москве начнется в следующие выходные

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка катается на роликах в московском парке
Девушка катается на роликах в московском парке - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушка катается на роликах в московском парке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, в следующие выходные ожидается плюс 16-21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На перспективу до четверга держимся в рамках метеорологического лета. По ночам около 10 градусов, днем уже не выше 23-25. В пятницу произойдет условный провал холодного фронта, поэтому пойдет уже плюс 20 и в следующие выходные - 16-21. То есть мы через неделю начнем возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что в понедельник на Земле ожидаются магнитные бури. Они могут быть средней и сильной активности.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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