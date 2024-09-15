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ЮВЖД прокомментировала ситуацию в Воронежской области на фоне пожаров

ЮВЖД прокомментировала ситуацию в Воронежской области на фоне пожаров - РИА Новости, 15.09.2024

ЮВЖД прокомментировала ситуацию в Воронежской области на фоне пожаров

Пассажирские и пригородные поезда в Воронежской области следуют в соответствии с графиком, также в связи с пожаром в районе станции Отрожка для помощи МЧС были... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:32

2024-09-15T20:32

2024-09-15T20:32

происшествия

воронежская область

лискинский район

воронеж

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пассажирские и пригородные поезда в Воронежской области следуют в соответствии с графиком, также в связи с пожаром в районе станции Отрожка для помощи МЧС были направлены два пожарных поезда, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). "Сегодня для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в районе станции Отрожка (г. Воронеж) на место были направлены два пожарных поезда. Угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет, пассажирские и пригородные поезда следуют по расписанию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮВЖД. Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона зарегистрировано сразу 70 возгораний. По данным МЧС России, на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района, в районе хутора Калач Лискинского района и в районе села Песковатка Лискинского района. Информации о пострадавших не поступало. В воскресенье сообщили, что пожар в районе села Ямное ликвидирован на 50 гектарах, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения.

воронежская область

лискинский район

воронеж

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происшествия, воронежская область, лискинский район, воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)