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ЮВЖД прокомментировала ситуацию в Воронежской области на фоне пожаров
ЮВЖД прокомментировала ситуацию в Воронежской области на фоне пожаров - РИА Новости, 15.09.2024
ЮВЖД прокомментировала ситуацию в Воронежской области на фоне пожаров
Пассажирские и пригородные поезда в Воронежской области следуют в соответствии с графиком, также в связи с пожаром в районе станции Отрожка для помощи МЧС были... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:32
2024-09-15T20:32
2024-09-15T20:32
происшествия
воронежская область
лискинский район
воронеж
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пассажирские и пригородные поезда в Воронежской области следуют в соответствии с графиком, также в связи с пожаром в районе станции Отрожка для помощи МЧС были направлены два пожарных поезда, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). "Сегодня для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в районе станции Отрожка (г. Воронеж) на место были направлены два пожарных поезда. Угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет, пассажирские и пригородные поезда следуют по расписанию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮВЖД. Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона зарегистрировано сразу 70 возгораний. По данным МЧС России, на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района, в районе хутора Калач Лискинского района и в районе села Песковатка Лискинского района. Информации о пострадавших не поступало. В воскресенье сообщили, что пожар в районе села Ямное ликвидирован на 50 гектарах, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения.
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происшествия, воронежская область, лискинский район, воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЮВЖД прокомментировала ситуацию в Воронежской области на фоне пожаров
ЮВЖД: из-за пожара в Воронежской области для помощи МЧС направили 2 поезда