https://ria.ru/20240915/podderzhka-1972809631.html

Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации

Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024

Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации

Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:05

2024-09-15T14:05

2024-09-15T14:05

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна голикова

павел зарубин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения, и выделяя денежное довольствие и допвыплаты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Павлу Зарубину. "Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - сказала Голикова в интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата из которого опубликована в Telegram-канале ВГТРК "Вести". По её словам, денежное довольствие и единовременные выплаты, которые дополнительно введены многими регионами, выплачиваются участникам СВО в большом размере.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна голикова, павел зарубин, вооруженные силы рф