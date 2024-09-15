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Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/podderzhka-1972809631.html
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации
Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:05
2024-09-15T14:05
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна голикова
павел зарубин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения, и выделяя денежное довольствие и допвыплаты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Павлу Зарубину. "Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - сказала Голикова в интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата из которого опубликована в Telegram-канале ВГТРК "Вести". По её словам, денежное довольствие и единовременные выплаты, которые дополнительно введены многими регионами, выплачиваются участникам СВО в большом размере.
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общество, россия, татьяна голикова, павел зарубин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Павел Зарубин, Вооруженные силы РФ
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации

Голикова: правительство и регионы поддерживают участников СВО и их семьи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения, и выделяя денежное довольствие и допвыплаты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Павлу Зарубину.
"Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - сказала Голикова в интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата из которого опубликована в Telegram-канале ВГТРК "Вести".
По её словам, денежное довольствие и единовременные выплаты, которые дополнительно введены многими регионами, выплачиваются участникам СВО в большом размере.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна ГоликоваПавел ЗарубинВооруженные силы РФ
 
 
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