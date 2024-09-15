https://ria.ru/20240915/podderzhka-1972809631.html
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации
Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:05
2024-09-15T14:05
2024-09-15T14:05
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна голикова
павел зарубин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения, и выделяя денежное довольствие и допвыплаты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Павлу Зарубину. "Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - сказала Голикова в интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата из которого опубликована в Telegram-канале ВГТРК "Вести". По её словам, денежное довольствие и единовременные выплаты, которые дополнительно введены многими регионами, выплачиваются участникам СВО в большом размере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, павел зарубин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Павел Зарубин, Вооруженные силы РФ
Голикова рассказала о поддержке участников спецоперации
Голикова: правительство и регионы поддерживают участников СВО и их семьи
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Правительство России совместно с регионами поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, устраивая детей в детские сады и учебные заведения, и выделяя денежное довольствие и допвыплаты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью
Павлу Зарубину.
"Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - сказала Голикова в интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата из которого опубликована в Telegram-канале ВГТРК "Вести".
По её словам, денежное довольствие и единовременные выплаты, которые дополнительно введены многими регионами, выплачиваются участникам СВО в большом размере.