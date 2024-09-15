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Алаудинов рассказал об отношении к бойцам "Ахмата", сдавшимся в плен - РИА Новости, 15.09.2024
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13:31 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/plen-1972806328.html
Алаудинов рассказал об отношении к бойцам "Ахмата", сдавшимся в плен
Алаудинов рассказал об отношении к бойцам "Ахмата", сдавшимся в плен - РИА Новости, 15.09.2024
Алаудинов рассказал об отношении к бойцам "Ахмата", сдавшимся в плен
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил на видео, опубликованном в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:31
2024-09-15T13:31
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что готов помочь вызволить бойцов из плена только в том случае, если они не сдались добровольно. Алаудинов рассказал, что представители украинских спецслужб разрешили пленным позвонить родным в Чечню, чтобы попросить об обмене. Он не считает возможным вызволять сдавшихся добровольно в плен бойцов, но эта позиция не учитывает те случаи, когда военный попал в плен, будучи, например, тяжело раненным. "Я не говорю о бойцах, которые попали в плен, находясь в состоянии, когда они не могут с собой совладать, будучи тяжело ранеными, контуженными, еще какое-то там может быть обстоятельство, этих людей мы вытаскиваем", - сказал Алаудинов. Алаудинов также заявил, что добровольно сдавшиеся в плен "заблуждаются" если считают, что он станет "ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вытащить" их из плена. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240914/minoborony-1972698189.html
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здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал об отношении к бойцам "Ахмата", сдавшимся в плен

Алаудинов готов помочь вызволить из плена тяжелораненых бойцов "Ахмата"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что готов помочь вызволить бойцов из плена только в том случае, если они не сдались добровольно.
Алаудинов рассказал, что представители украинских спецслужб разрешили пленным позвонить родным в Чечню, чтобы попросить об обмене. Он не считает возможным вызволять сдавшихся добровольно в плен бойцов, но эта позиция не учитывает те случаи, когда военный попал в плен, будучи, например, тяжело раненным.
Кадры возвращения из плена российских военных - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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"Я не говорю о бойцах, которые попали в плен, находясь в состоянии, когда они не могут с собой совладать, будучи тяжело ранеными, контуженными, еще какое-то там может быть обстоятельство, этих людей мы вытаскиваем", - сказал Алаудинов.
Алаудинов также заявил, что добровольно сдавшиеся в плен "заблуждаются" если считают, что он станет "ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вытащить" их из плена.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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