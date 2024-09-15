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Патриарх Кирилл назвал кощунством сожжение христианских крестов в Косове - РИА Новости, 15.09.2024
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Религия
 
01:03 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/patriarkh-1972767127.html
Патриарх Кирилл назвал кощунством сожжение христианских крестов в Косове
Патриарх Кирилл назвал кощунством сожжение христианских крестов в Косове - РИА Новости, 15.09.2024
Патриарх Кирилл назвал кощунством сожжение христианских крестов в Косове
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал кощунством акцию косовских албанцев, которые сожгли христианские кресты во время фестиваля, прошедшего на... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T01:03
2024-09-15T01:03
религия
приштина
косово
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал кощунством акцию косовских албанцев, которые сожгли христианские кресты во время фестиваля, прошедшего на развалинах древнего города Ульпиана недалеко от Приштины. Соответствующее письмо патриарха Кирилла к патриарху Сербскому Порфирию опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ. "С глубокой горечью узнал о кощунственной акции, проведенной недавно косовскими албанцами на развалинах древней Ульпианы. Композиция из трех крестов, напоминающая о событиях священной истории на Голгофе, была публично предана сожжению на местном фестивале в рамках дешевого балаганного перформанса. Открытое поругание образа Честного Креста - это вызов всем христианам и оскорбление их чувств: как православных, так и католиков, среди которых есть и косовские албанцы", - написал патриарх Кирилл. Он уточнил, что "гнусное действо" было устроено в Косове и Метохии - "священном сербском крае, за дехристианизацию которого издавна и упорно борются враги Креста Господня и Святого Православия". "Чада Русской Церкви хранят память о множестве сербских братьев и сестер, убитых или изгнанных со своей родины, о тысячах разрушенных крестов и надгробий на сербских кладбищах, о сотнях храмов и монастырей Церкви святого Саввы, оскверненных, сожженных или взорванных экстремистами. Всегда молюсь о добром здравии вашего святейшества и о даровании сил вашей христолюбивой пастве, претерпевающей притеснения и скорби на земле Старой Сербии", - заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20240909/palomnichestvo-1971667612.html
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приштина, косово, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире, религия
Религия, Приштина, Косово, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), В мире, Религия
Патриарх Кирилл назвал кощунством сожжение христианских крестов в Косове

Патриарх Кирилл назвал акцию косовских албанцев на руинах Ульпианы кощунством

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал кощунством акцию косовских албанцев, которые сожгли христианские кресты во время фестиваля, прошедшего на развалинах древнего города Ульпиана недалеко от Приштины.
Соответствующее письмо патриарха Кирилла к патриарху Сербскому Порфирию опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.
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"С глубокой горечью узнал о кощунственной акции, проведенной недавно косовскими албанцами на развалинах древней Ульпианы. Композиция из трех крестов, напоминающая о событиях священной истории на Голгофе, была публично предана сожжению на местном фестивале в рамках дешевого балаганного перформанса. Открытое поругание образа Честного Креста - это вызов всем христианам и оскорбление их чувств: как православных, так и католиков, среди которых есть и косовские албанцы", - написал патриарх Кирилл.
Он уточнил, что "гнусное действо" было устроено в Косове и Метохии - "священном сербском крае, за дехристианизацию которого издавна и упорно борются враги Креста Господня и Святого Православия".
"Чада Русской Церкви хранят память о множестве сербских братьев и сестер, убитых или изгнанных со своей родины, о тысячах разрушенных крестов и надгробий на сербских кладбищах, о сотнях храмов и монастырей Церкви святого Саввы, оскверненных, сожженных или взорванных экстремистами. Всегда молюсь о добром здравии вашего святейшества и о даровании сил вашей христолюбивой пастве, претерпевающей притеснения и скорби на земле Старой Сербии", - заключил предстоятель РПЦ.
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