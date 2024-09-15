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В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника - РИА Новости, 15.09.2024
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15:30 15.09.2024 (обновлено: 15:31 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/orenburg-1972820648.html
В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника
В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника - РИА Новости, 15.09.2024
В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание оренбургскому следкому возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:30
2024-09-15T15:31
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургский областной суд
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание оренбургскому следкому возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на школьника в Оренбурге, сообщает СК РФ."В СМИ сообщается, что в сентябре текущего года не менее десяти бродячих собак набросились на мальчика на улице Диагностики города Оренбурга. Прохожий оказал несовершеннолетнему помощь, отогнав агрессивных животных, благодаря чему ребенок не получил травм",- говорится в сообщении. В СУСК России по Оренбургской области организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - уточнили в СК РФ. Это не первый случай нападения бродячих животных на детей. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля. Но зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак. В августе Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина.
https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html
https://ria.ru/20240312/napadenie-1932505727.html
https://ria.ru/20240415/sobaki-1940172627.html
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происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оренбургский областной суд
Происшествия, Россия, Оренбург, Оренбургская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургский областной суд
В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на школьника в Оренбурге

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание оренбургскому следкому возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на школьника в Оренбурге, сообщает СК РФ.
"В СМИ сообщается, что в сентябре текущего года не менее десяти бродячих собак набросились на мальчика на улице Диагностики города Оренбурга. Прохожий оказал несовершеннолетнему помощь, отогнав агрессивных животных, благодаря чему ребенок не получил травм",- говорится в сообщении.
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В СУСК России по Оренбургской области организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - уточнили в СК РФ.
Это не первый случай нападения бродячих животных на детей. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей.
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12 марта, 14:30
В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля.
Но зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак.
В августе Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина.
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ПроисшествияРоссияОренбургОренбургская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургский областной суд
 
 
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