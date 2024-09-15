https://ria.ru/20240915/orenburg-1972820648.html

В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника

В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника - РИА Новости, 15.09.2024

В Оренбурге завели дело после нападения бродячих собак на школьника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание оренбургскому следкому возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:30

2024-09-15T15:30

2024-09-15T15:31

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание оренбургскому следкому возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на школьника в Оренбурге, сообщает СК РФ."В СМИ сообщается, что в сентябре текущего года не менее десяти бродячих собак набросились на мальчика на улице Диагностики города Оренбурга. Прохожий оказал несовершеннолетнему помощь, отогнав агрессивных животных, благодаря чему ребенок не получил травм",- говорится в сообщении. В СУСК России по Оренбургской области организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - уточнили в СК РФ. Это не первый случай нападения бродячих животных на детей. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля. Но зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак. В августе Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина.

https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932505727.html

https://ria.ru/20240415/sobaki-1940172627.html

россия

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оренбургский областной суд