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В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.09.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:27

2024-09-15T20:27

2024-09-15T20:27

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков