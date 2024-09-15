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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.09.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:27
2024-09-15T20:27
2024-09-15T20:27
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность