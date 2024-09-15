https://ria.ru/20240915/obvinenie-1972773261.html

Замглавы администрации Подольска могут предъявить новое обвинение

Замглавы администрации Подольска могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 15.09.2024

Замглавы администрации Подольска могут предъявить новое обвинение

Заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву, ранее арестованному по статье о превышении должностных полномочий по делу об аварии в котельной,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T05:05

2024-09-15T05:05

2024-09-15T05:05

происшествия

россия

подольск

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву, ранее арестованному по статье о превышении должностных полномочий по делу об аварии в котельной, могут предъявить новое обвинение, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По уголовному делу необходимо… предъявить Рязанцеву новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого, а также провести иные следственные и процессуальные действия", - сказано в документах. О возбуждении уголовного дела сообщалось в январе. Вместе с Рязанцевым задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова. Рязанцеву вменили превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По информации следствия, он подозревается в том, что, "исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, достоверно зная о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годы и выдал ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" паспорт готовности к отопительному сезону, что привело в дальнейшем к аварии на теплотрассе. Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован.

https://ria.ru/20240915/sledstvie-1972770927.html

https://ria.ru/20240914/delo-1972638560.html

россия

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происшествия, россия, подольск