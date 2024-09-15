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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.09.2024
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 56 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T00:09
2024-09-15T00:09
2024-09-15T00:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 56 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Всего выпущено 56 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, также пострадали три сотрудника МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972744883.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов