https://ria.ru/20240915/obstrely-1972765681.html

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.09.2024

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 56 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T00:09

2024-09-15T00:09

2024-09-15T00:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 56 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Всего выпущено 56 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, также пострадали три сотрудника МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972744883.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия