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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.09.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в воскресенье выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:13
2024-09-15T21:13
2024-09-15T21:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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сцкк
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.45 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять натовских снарядов по Горловке