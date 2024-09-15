ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 60 снарядов по 6 районам Белгородской области за сутки
Осколки снарядов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 60 снарядами шесть районов Белгородской области, один человек погиб, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 14 сентября атакам со стороны Украины подверглись 24 населенных пункта в регионе. В общей сложности было выпущено 60 снарядов и зафиксированы не менее 18 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 20 частных домовладениях, 8 автомобилях, складском помещении, а также в административных зданиях на территории двух предприятий. Кроме того, в Шебекинском округе в результате обстрелов ВСУ произошло возгорание возле полигона ТБО, а также загорелась подстилка в лесном массиве. Как отметил глава региона, ситуация продолжает оставаться непростой. Работы по тушению пожара продолжаются.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник… В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Без последствий. В Валуйском городском округе село Карабаново подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущен 1 боеприпас. Без пострадавших и разрушений. В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 3 боеприпаса", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта атакованы с помощью 16 боеприпасов и 2 беспилотниками. В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Новостроевка-Вторая выпущены 14 снарядов и 3 дрона.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Балки и Марьино выпущены 10 БПЛА, 1 из которых сбит, и 21 боеприпас в ходе 8 обстрелов. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Ранены 5 мирных жителей", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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