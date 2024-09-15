https://ria.ru/20240915/obstrel-1972792786.html

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области за сутки

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 15.09.2024

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 60 снарядами шесть районов Белгородской области, один человек погиб, пять пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:02

2024-09-15T11:02

2024-09-15T11:02

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 60 снарядами шесть районов Белгородской области, один человек погиб, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 14 сентября атакам со стороны Украины подверглись 24 населенных пункта в регионе. В общей сложности было выпущено 60 снарядов и зафиксированы не менее 18 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 20 частных домовладениях, 8 автомобилях, складском помещении, а также в административных зданиях на территории двух предприятий. Кроме того, в Шебекинском округе в результате обстрелов ВСУ произошло возгорание возле полигона ТБО, а также загорелась подстилка в лесном массиве. Как отметил глава региона, ситуация продолжает оставаться непростой. Работы по тушению пожара продолжаются. "Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник… В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Без последствий. В Валуйском городском округе село Карабаново подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущен 1 боеприпас. Без пострадавших и разрушений. В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 3 боеприпаса", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта атакованы с помощью 16 боеприпасов и 2 беспилотниками. В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Новостроевка-Вторая выпущены 14 снарядов и 3 дрона. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Балки и Марьино выпущены 10 БПЛА, 1 из которых сбит, и 21 боеприпас в ходе 8 обстрелов. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Ранены 5 мирных жителей", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины