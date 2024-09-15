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Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю - РИА Новости, 15.09.2024
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14:11 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/netanjahu-1972810034.html
Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю
Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю - РИА Новости, 15.09.2024
Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю
Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" уже должны знать, что за любую атаку на Государство Израиль придется платить "высокую цену", заявил в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:11
2024-09-15T14:11
в мире
биньямин нетаньяху
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" уже должны знать, что за любую атаку на Государство Израиль придется платить "высокую цену", заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя пуск баллистической ракеты из Йемена, которая упала в центральной части Израиля. "Мы участвуем в кампании на многих фронтах против оси зла Ирана, которая стремится нас уничтожить. Сегодня утром хуситы запустили ракету класса "земля-земля" из Йемена по нашей территории. Они уже должны были знать, что мы требуем высокую цену за любую попытку причинить нам вред. Тем, кто нуждается в напоминании по этому поводу, предлагается посетить порт Ходейда", - заявил Нетаньяху перед началом заседания кабинета министров. В воскресенье утром во многих городах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего израильские военные заявили о падении ракеты класса "земля-земля" в районе города Модиин, которая была выпущена из Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявили, что первоначальное расследование показало, что ракета, скорее всего, развалилась на фрагменты в воздухе. "Во время инцидента было предпринято несколько попыток перехвата системами ПВО Arrow и Iron Dome, и их результаты изучаются. Сирены были активированы в соответствии с протоколом. Весь инцидент на проверке", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Жертв в результате этой ракетной атаки не было. В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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в мире, биньямин нетаньяху, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Биньямин Нетаньяху, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю

Нетаньяху заявил, что хуситы заплатят высокую цену за пуск ракеты по Израилю

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" уже должны знать, что за любую атаку на Государство Израиль придется платить "высокую цену", заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя пуск баллистической ракеты из Йемена, которая упала в центральной части Израиля.
"Мы участвуем в кампании на многих фронтах против оси зла Ирана, которая стремится нас уничтожить. Сегодня утром хуситы запустили ракету класса "земля-земля" из Йемена по нашей территории. Они уже должны были знать, что мы требуем высокую цену за любую попытку причинить нам вред. Тем, кто нуждается в напоминании по этому поводу, предлагается посетить порт Ходейда", - заявил Нетаньяху перед началом заседания кабинета министров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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В воскресенье утром во многих городах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего израильские военные заявили о падении ракеты класса "земля-земля" в районе города Модиин, которая была выпущена из Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявили, что первоначальное расследование показало, что ракета, скорее всего, развалилась на фрагменты в воздухе.
"Во время инцидента было предпринято несколько попыток перехвата системами ПВО Arrow и Iron Dome, и их результаты изучаются. Сирены были активированы в соответствии с протоколом. Весь инцидент на проверке", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Жертв в результате этой ракетной атаки не было.
В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.
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В миреБиньямин НетаньяхуАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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