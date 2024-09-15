https://ria.ru/20240915/navodnenie-1972864038.html

В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек

В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек - РИА Новости, 15.09.2024

В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек

Польские военные уже эвакуировали 1100 человек из районов наводнения, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил республики. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T23:50

2024-09-15T23:50

2024-09-15T23:50

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дональд туск

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ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Польские военные уже эвакуировали 1100 человек из районов наводнения, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил республики. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение - реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. "1100 - столько людей сегодня эвакуировано с залитых территорий", - говорится в сообщении. Военные уточнили, что эвакуируют людей с помощью вертолетов, лодок и спасательных автомобилей. По последним данным, в результате наводнения погибли два человека. В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240515/polsha-1946092250.html

https://ria.ru/20240914/trener-1972718738.html

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в мире, польша, дональд туск