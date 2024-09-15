https://ria.ru/20240915/navodnenie-1972864038.html
В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек
В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек - РИА Новости, 15.09.2024
В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек
Польские военные уже эвакуировали 1100 человек из районов наводнения, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил республики. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T23:50
2024-09-15T23:50
2024-09-15T23:50
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ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Польские военные уже эвакуировали 1100 человек из районов наводнения, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил республики. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение - реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. "1100 - столько людей сегодня эвакуировано с залитых территорий", - говорится в сообщении. Военные уточнили, что эвакуируют людей с помощью вертолетов, лодок и спасательных автомобилей. По последним данным, в результате наводнения погибли два человека. В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240515/polsha-1946092250.html
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек
Польские военные уже эвакуировали 1100 человек из районов наводнения
ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Польские военные уже эвакуировали 1100 человек из районов наводнения, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил республики.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение - реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей.
"1100 - столько людей сегодня эвакуировано с залитых территорий", - говорится в сообщении.
Военные уточнили, что эвакуируют людей с помощью вертолетов, лодок и спасательных автомобилей.
По последним данным, в результате наводнения погибли два человека.
В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск
поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.