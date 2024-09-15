https://ria.ru/20240915/nastojatel-1972789450.html

"Надежда есть". Настоятель курского храма в приграничье молится за мир

"Надежда есть". Настоятель курского храма в приграничье молится за мир - РИА Новости, 15.09.2024

"Надежда есть". Настоятель курского храма в приграничье молится за мир

Сельский священник, настоятель храма Георгия Победоносца иерей Алексей Чеховской регулярно приезжает в свой храм в опустевшем из-за обстрелов со стороны ВСУ... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:26

2024-09-15T10:26

2024-09-15T11:08

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КУРСК, 15 сен – РИА Новости. Сельский священник, настоятель храма Георгия Победоносца иерей Алексей Чеховской регулярно приезжает в свой храм в опустевшем из-за обстрелов со стороны ВСУ селе Козино на границе с Украиной в Курской области, чтобы помолиться за мир, из окон храма видна украинская граница, которая находится примерно в километре от храма. Храм святого великомученика Георгия Победоносца был возведён в 1844 году. "Выезжаю или остаюсь (иногда - ред.) там, но бываю в храме практически каждый день… Надо быть смелее, надо быть крепче, надо не малодушничать, надо набраться сил, потому что трусы богу тоже не нужны", - рассказал РИА Новости настоятель. По его словам, деревня постоянно обстреливается артиллерией ВСУ со стороны украинской границы, которая находится чуть больше, чем в километре от села. "Тут обстреляли дом, в этот дом "прилетело" и вот здесь человека ранило... Надежда у нас есть, мы не на кого-то надеемся, а на Бога надеемся, уже как-то в душе предопределено, что, если есть надежда, в таких случаях она особенно обостряется и понимаешь..., что это лучший путь, чем бояться ", - добавил он. Отец Алексей, рассказал, что во время Великой Отечественной Войны, в 1943 году после начала наступления Советских войск на Курской дуге, бойцы Красной армии оставили в этом храме икону Божией матери, которая постоянно находилась у них в подразделении, теперь она является одной из почитаемых святынь. "Мы храним ее, и она для нас сейчас особенная, тем более в это время", - сказал иерей. По словам священнослужителя, он со своим сыном чуть не подвергся атаке БПЛА ВСУ, однако оператор дрона, по мнению отца Алексея, пожалел их. "С той стороны тоже люди есть, он (украинский БПЛА со сбросом - ред.) завис надо мной с сыном, я ему фонариком свечу... Он отлетел и взорвался. Как я могу сказать, что там одни нелюди? Нас бы не осталось, грохот такой был, я не знаю, что там было", - пояснил, не сдержав слезы, настоятель. По его словам, это "достойный поступок воина", который разобрался в этой ситуации и не довольствовался лёгкой "наживой", и произвел сброс боеприпаса на безопасном расстоянии от их семьи. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240914/spetsoepratsiya--1972513710.html

https://ria.ru/20240823/maroderstvo-1968009454.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Священник об обстрелах села Козино на границе с Украиной Сельский священник, иерей Алексей Чеховской регулярно приезжает в свой храм в опустевшем из-за обстрелов со стороны ВСУ селе в Курской области, чтобы помолиться. Из окон храма видна украинская граница. По его словам, деревня постоянно обстреливается ВСУ. 2024-09-15T10:26 true PT4M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, украина, георгий победоносец, вооруженные силы украины, общество, вооруженные силы рф