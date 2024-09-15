https://ria.ru/20240915/moshennichestvo-1972769947.html
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями - РИА Новости, 15.09.2024
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями
Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, рассказал... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T02:18
2024-09-15T02:18
2024-09-15T02:26
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания", — сказал он. По его словам, эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, таким как история медицинских обращений, или даже к банковским данным под предлогом покупки премиум-функций.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html
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общество, технологии, госдума рф, россия
Общество, Технологии, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями
В Госдуме рассказали о мошенниках с поддельными приложениями для здоровья