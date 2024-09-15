https://ria.ru/20240915/moshennichestvo-1972769947.html

В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями

В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями - РИА Новости, 15.09.2024

В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, рассказал... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T02:18

2024-09-15T02:18

2024-09-15T02:26

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания", — сказал он. По его словам, эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, таким как история медицинских обращений, или даже к банковским данным под предлогом покупки премиум-функций.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

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общество, технологии, госдума рф, россия