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В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии - РИА Новости, 15.09.2024
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17:52 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/moldaviya-1972835351.html
В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии
В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии - РИА Новости, 15.09.2024
В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии
Внутри Молдавии нет признаков поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:52
2024-09-15T17:52
в мире
молдавия
тирасполь
гагаузия
майя санду
евросоюз
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Внутри Молдавии нет признаков поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сократил к выборам президента и референдуму о вступлении в Евросоюз число участков для избирателей из населенных пунктов непризнанного Приднестровья с 44 до 30. Согласно документу, опубликованному на сайте ЦИК, сокращение числа участков связано с динамикой явки избирателей на прошлых выборах и численностью населения. "Предвыборная кампания в Молдове выглядит фарсом. Отсекаются все неугодные кандидаты, запрещаются все неугодные СМИ, "щемятся" все оппозиционные политики, блокируются все мало-мальски нелояльные сайты. Риторика партии власти выглядит всё наглее и глупее. Никаких поползновений к компромиссам внутри Молдовы, или же с Тирасполем и Комратом не просматривается", - сказал РИА Новости Сафонов. Он считает, что сейчас перед действующей властью Молдавии ее западные кураторы поставили задачу: сделать все для уничтожения российского влияния по обе стороны Днестра, а для этого взять под полный контроль Приднестровье и Гагаузию. По его словам, с Приднестровьем ситуация сложнее, так как это реальное государство, де-факто независимое, обладающее своими вооруженными силами и группировкой российских союзников на своей территории. "Именно поэтому нужно ждать усиления давления на Тирасполь. Логично предположить, что до 20 октября, а именно до выборов и референдума о курсе на вступление в ЕС, все будет более-менее предсказуемо, но после этой даты, если Майя Санду победит, а на референдуме будет дан ответ, устраивающий правящий режим и его иностранных патронов, опасность может резко возрасти. Значит, приднестровцы должны быть готовыми ко всему, но сами не должны провоцировать ситуацию. Да Тирасполь никогда и не обостряет ее", - отметил Сафонов. В 2024 году президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом о евроинтеграции. На референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне националистических выступлений. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240715/kishinev-1959871899.html
https://ria.ru/20240726/moldavija-1962169464.html
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гагаузия
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в мире, молдавия, тирасполь, гагаузия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Тирасполь, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика
В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии

Депутат ПМР: в Молдавии нет поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Внутри Молдавии нет признаков поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сократил к выборам президента и референдуму о вступлении в Евросоюз число участков для избирателей из населенных пунктов непризнанного Приднестровья с 44 до 30. Согласно документу, опубликованному на сайте ЦИК, сокращение числа участков связано с динамикой явки избирателей на прошлых выборах и численностью населения.
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"Предвыборная кампания в Молдове выглядит фарсом. Отсекаются все неугодные кандидаты, запрещаются все неугодные СМИ, "щемятся" все оппозиционные политики, блокируются все мало-мальски нелояльные сайты. Риторика партии власти выглядит всё наглее и глупее. Никаких поползновений к компромиссам внутри Молдовы, или же с Тирасполем и Комратом не просматривается", - сказал РИА Новости Сафонов.
Он считает, что сейчас перед действующей властью Молдавии ее западные кураторы поставили задачу: сделать все для уничтожения российского влияния по обе стороны Днестра, а для этого взять под полный контроль Приднестровье и Гагаузию. По его словам, с Приднестровьем ситуация сложнее, так как это реальное государство, де-факто независимое, обладающее своими вооруженными силами и группировкой российских союзников на своей территории.
"Именно поэтому нужно ждать усиления давления на Тирасполь. Логично предположить, что до 20 октября, а именно до выборов и референдума о курсе на вступление в ЕС, все будет более-менее предсказуемо, но после этой даты, если Майя Санду победит, а на референдуме будет дан ответ, устраивающий правящий режим и его иностранных патронов, опасность может резко возрасти. Значит, приднестровцы должны быть готовыми ко всему, но сами не должны провоцировать ситуацию. Да Тирасполь никогда и не обостряет ее", - отметил Сафонов.
В 2024 году президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом о евроинтеграции. На референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне националистических выступлений. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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