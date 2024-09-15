https://ria.ru/20240915/moldaviya-1972835351.html

В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии

В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии - РИА Новости, 15.09.2024

В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии

Внутри Молдавии нет признаков поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:52

2024-09-15T17:52

2024-09-15T17:52

в мире

молдавия

тирасполь

гагаузия

майя санду

евросоюз

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Внутри Молдавии нет признаков поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сократил к выборам президента и референдуму о вступлении в Евросоюз число участков для избирателей из населенных пунктов непризнанного Приднестровья с 44 до 30. Согласно документу, опубликованному на сайте ЦИК, сокращение числа участков связано с динамикой явки избирателей на прошлых выборах и численностью населения. "Предвыборная кампания в Молдове выглядит фарсом. Отсекаются все неугодные кандидаты, запрещаются все неугодные СМИ, "щемятся" все оппозиционные политики, блокируются все мало-мальски нелояльные сайты. Риторика партии власти выглядит всё наглее и глупее. Никаких поползновений к компромиссам внутри Молдовы, или же с Тирасполем и Комратом не просматривается", - сказал РИА Новости Сафонов. Он считает, что сейчас перед действующей властью Молдавии ее западные кураторы поставили задачу: сделать все для уничтожения российского влияния по обе стороны Днестра, а для этого взять под полный контроль Приднестровье и Гагаузию. По его словам, с Приднестровьем ситуация сложнее, так как это реальное государство, де-факто независимое, обладающее своими вооруженными силами и группировкой российских союзников на своей территории. "Именно поэтому нужно ждать усиления давления на Тирасполь. Логично предположить, что до 20 октября, а именно до выборов и референдума о курсе на вступление в ЕС, все будет более-менее предсказуемо, но после этой даты, если Майя Санду победит, а на референдуме будет дан ответ, устраивающий правящий режим и его иностранных патронов, опасность может резко возрасти. Значит, приднестровцы должны быть готовыми ко всему, но сами не должны провоцировать ситуацию. Да Тирасполь никогда и не обостряет ее", - отметил Сафонов. В 2024 году президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом о евроинтеграции. На референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне националистических выступлений. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240715/kishinev-1959871899.html

https://ria.ru/20240726/moldavija-1962169464.html

молдавия

тирасполь

гагаузия

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, тирасполь, гагаузия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика