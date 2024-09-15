В ПМР прокомментировали сокращение числа участков на выборах в Молдавии
Депутат ПМР: в Молдавии нет поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Внутри Молдавии нет признаков поиска компромиссов с Приднестровьем или Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сократил к выборам президента и референдуму о вступлении в Евросоюз число участков для избирателей из населенных пунктов непризнанного Приднестровья с 44 до 30. Согласно документу, опубликованному на сайте ЦИК, сокращение числа участков связано с динамикой явки избирателей на прошлых выборах и численностью населения.
"Предвыборная кампания в Молдове выглядит фарсом. Отсекаются все неугодные кандидаты, запрещаются все неугодные СМИ, "щемятся" все оппозиционные политики, блокируются все мало-мальски нелояльные сайты. Риторика партии власти выглядит всё наглее и глупее. Никаких поползновений к компромиссам внутри Молдовы, или же с Тирасполем и Комратом не просматривается", - сказал РИА Новости Сафонов.
Он считает, что сейчас перед действующей властью Молдавии ее западные кураторы поставили задачу: сделать все для уничтожения российского влияния по обе стороны Днестра, а для этого взять под полный контроль Приднестровье и Гагаузию. По его словам, с Приднестровьем ситуация сложнее, так как это реальное государство, де-факто независимое, обладающее своими вооруженными силами и группировкой российских союзников на своей территории.
"Именно поэтому нужно ждать усиления давления на Тирасполь. Логично предположить, что до 20 октября, а именно до выборов и референдума о курсе на вступление в ЕС, все будет более-менее предсказуемо, но после этой даты, если Майя Санду победит, а на референдуме будет дан ответ, устраивающий правящий режим и его иностранных патронов, опасность может резко возрасти. Значит, приднестровцы должны быть готовыми ко всему, но сами не должны провоцировать ситуацию. Да Тирасполь никогда и не обостряет ее", - отметил Сафонов.
В 2024 году президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом о евроинтеграции. На референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне националистических выступлений. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.