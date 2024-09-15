В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция
Блока "Победа": молодежь в Молдавии выступает против евроинтеграции и диктатуры
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский опроверг заявления властей о том, что вся молодежь Молдавии поддерживает европейскую интеграцию страны.
В воскресенье в Комрате (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) прошла акция сторонников и активистов оппозиционного блока "Победа", в рамках которой состоялись шествия и митинг против европейской интеграции. Участники мероприятия выразили недовольство правлением партии "Действие и солидарность" и президентом Майей Санду, которая является негласным лидером этой политсилы. Ранее представители власти неоднократно подчеркивали, что курс на евроинтеграцию пользуется широкой поддержкой среди молодого поколения.
© SputnikУчастники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия
© Sputnik
Участники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия
"Власти в Молдавии лгут, когда заявляют, что молодежь в Молдавии поддерживают курс Санду на евроинтеграцию. Но молодежь от Окницы до Джурджулешт (от севера до юга республики – ред.), выступает против европейской интеграции, они против диктатуры и действий властей, которая попирает демократию и свободу слова стране", - заявил Витнянский в ходе митинга.
Политик подчеркнул, что руководство страны не озабочено проблемами молодежи, не создало государственных структур в ее поддержку.
"Молодежь всегда была свободолюбивой, в авангарде и являлась движущей силой. Однако в нашем государстве нет институтов, которые бы занимались молодежной политикой. Изменения начнутся с Гагаузии, где глава автономии и ее команда делают все возможное для заботы о людях. В том числе для молодого поколения. Настало время молодежи бороться за свое будущее, отстаивая свои права и интересы, не поддаваясь на внешние давления и манипуляции политических элит", - сказал представитель блока "Победа".
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров, а также против самой Гуцул. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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