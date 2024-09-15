Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 15.09.2024 (обновлено: 15:07 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/moldavija-1972817858.html
В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция
В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция - РИА Новости, 15.09.2024
В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция
Представитель оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский опроверг заявления властей о том, что вся молодежь Молдавии поддерживает европейскую интеграцию... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:57
2024-09-15T15:07
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский опроверг заявления властей о том, что вся молодежь Молдавии поддерживает европейскую интеграцию страны. В воскресенье в Комрате (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) прошла акция сторонников и активистов оппозиционного блока "Победа", в рамках которой состоялись шествия и митинг против европейской интеграции. Участники мероприятия выразили недовольство правлением партии "Действие и солидарность" и президентом Майей Санду, которая является негласным лидером этой политсилы. Ранее представители власти неоднократно подчеркивали, что курс на евроинтеграцию пользуется широкой поддержкой среди молодого поколения. "Власти в Молдавии лгут, когда заявляют, что молодежь в Молдавии поддерживают курс Санду на евроинтеграцию. Но молодежь от Окницы до Джурджулешт (от севера до юга республики – ред.), выступает против европейской интеграции, они против диктатуры и действий властей, которая попирает демократию и свободу слова стране", - заявил Витнянский в ходе митинга. Политик подчеркнул, что руководство страны не озабочено проблемами молодежи, не создало государственных структур в ее поддержку. "Молодежь всегда была свободолюбивой, в авангарде и являлась движущей силой. Однако в нашем государстве нет институтов, которые бы занимались молодежной политикой. Изменения начнутся с Гагаузии, где глава автономии и ее команда делают все возможное для заботы о людях. В том числе для молодого поколения. Настало время молодежи бороться за свое будущее, отстаивая свои права и интересы, не поддаваясь на внешние давления и манипуляции политических элит", - сказал представитель блока "Победа". Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров, а также против самой Гуцул. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул
В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция

Блока "Победа": молодежь в Молдавии выступает против евроинтеграции и диктатуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский опроверг заявления властей о том, что вся молодежь Молдавии поддерживает европейскую интеграцию страны.
В воскресенье в Комрате (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) прошла акция сторонников и активистов оппозиционного блока "Победа", в рамках которой состоялись шествия и митинг против европейской интеграции. Участники мероприятия выразили недовольство правлением партии "Действие и солидарность" и президентом Майей Санду, которая является негласным лидером этой политсилы. Ранее представители власти неоднократно подчеркивали, что курс на евроинтеграцию пользуется широкой поддержкой среди молодого поколения.
© SputnikУчастники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия
Участники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Sputnik
Участники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия
"Власти в Молдавии лгут, когда заявляют, что молодежь в Молдавии поддерживают курс Санду на евроинтеграцию. Но молодежь от Окницы до Джурджулешт (от севера до юга республики – ред.), выступает против европейской интеграции, они против диктатуры и действий властей, которая попирает демократию и свободу слова стране", - заявил Витнянский в ходе митинга.
Политик подчеркнул, что руководство страны не озабочено проблемами молодежи, не создало государственных структур в ее поддержку.
"Молодежь всегда была свободолюбивой, в авангарде и являлась движущей силой. Однако в нашем государстве нет институтов, которые бы занимались молодежной политикой. Изменения начнутся с Гагаузии, где глава автономии и ее команда делают все возможное для заботы о людях. В том числе для молодого поколения. Настало время молодежи бороться за свое будущее, отстаивая свои права и интересы, не поддаваясь на внешние давления и манипуляции политических элит", - сказал представитель блока "Победа".
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров, а также против самой Гуцул. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
4 сентября, 08:00
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала