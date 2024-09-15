https://ria.ru/20240915/moldavija-1972817858.html

В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция

В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция - РИА Новости, 15.09.2024

В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция

Представитель оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский опроверг заявления властей о том, что вся молодежь Молдавии поддерживает европейскую интеграцию... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:57

2024-09-15T14:57

2024-09-15T15:07

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский опроверг заявления властей о том, что вся молодежь Молдавии поддерживает европейскую интеграцию страны. В воскресенье в Комрате (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) прошла акция сторонников и активистов оппозиционного блока "Победа", в рамках которой состоялись шествия и митинг против европейской интеграции. Участники мероприятия выразили недовольство правлением партии "Действие и солидарность" и президентом Майей Санду, которая является негласным лидером этой политсилы. Ранее представители власти неоднократно подчеркивали, что курс на евроинтеграцию пользуется широкой поддержкой среди молодого поколения. "Власти в Молдавии лгут, когда заявляют, что молодежь в Молдавии поддерживают курс Санду на евроинтеграцию. Но молодежь от Окницы до Джурджулешт (от севера до юга республики – ред.), выступает против европейской интеграции, они против диктатуры и действий властей, которая попирает демократию и свободу слова стране", - заявил Витнянский в ходе митинга. Политик подчеркнул, что руководство страны не озабочено проблемами молодежи, не создало государственных структур в ее поддержку. "Молодежь всегда была свободолюбивой, в авангарде и являлась движущей силой. Однако в нашем государстве нет институтов, которые бы занимались молодежной политикой. Изменения начнутся с Гагаузии, где глава автономии и ее команда делают все возможное для заботы о людях. В том числе для молодого поколения. Настало время молодежи бороться за свое будущее, отстаивая свои права и интересы, не поддаваясь на внешние давления и манипуляции политических элит", - сказал представитель блока "Победа". Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров, а также против самой Гуцул. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул